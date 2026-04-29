兩中學女同學畢業後結怨　有人網上泄對方個資負評　涉起底罪被捕

個人資料私隱專員公署指，今日（29日）在九龍區拘捕一名23歲中國籍女子，涉嫌在未經舊同學的同意下披露了其個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》，被捕人士獲准保釋，公署指會繼續調查案件。據公署調查顯示，事主與被捕人士曾是中學同學，兩人畢業後保持聯絡，其後因事結怨。



私隱專員公署。（夏家朗攝 / 資料圖片）

被捕人三次在社交平台發文披露事主個人資料 包括醫療報告

私隱專員公署指，被捕人在2026年3月，先後三次在兩個社交媒體平台的個人帳戶發布帖文，披露事主的個人資料，對她作出負面的評論。被披露的個人資料包括事主的社交媒體平台帳戶名稱、相片、現職公司部份名稱及地址、以往職業及工作地點，以及略去部份內容的屬於事主的香港身份證照片及一份事主於2023年向被捕人士披露的醫療報告。

從上述香港身份證照片可以看到事主的中英文姓名、出生日期、性別及照片，而從該報告則可看到事主的英文姓名及報告內容。公署表示，被捕人士獲准保釋，署方會繼續調查案件。

私隱專員公署。（夏家朗攝 / 資料圖片）

私隱專員公署提醒市民，不要因為私人糾紛而將他人「起底」，「起底」無助解決任何問題，相反往往只會使衝突升級。此外，身份證及醫療報告均載有屬敏感的個人資料，在未經當事人的同意下隨意或故意披露身份證或醫療報告，可以構成「起底」罪行。違例者一經定罪，最高可被處罰款港幣100萬元及監禁五年。