五一｜東壩數百人排隊等車回程現人牛爭路 牛隻搖頭驅趕逃離人群
撰文：任葆穎
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【五一黃金周／內地旅客】內地五一黃金周假期今日（5月1日）展開，熱門景點之一萬宜水庫東壩有大批內地旅客到訪，傍晚時份的士站及小巴站共有至少300人排隊離開。由於附近山徑原為牛隻休憩處，卻出現大量排隊人群。有牛隻一度搖頭圖驅趕人群，打算走出行車路，部份市民感害怕紛紛散開，擾攘10分鐘牛隻始成功離開。有旅客認同當局應在東壩增設人流管制措施。
的士站小巴站逾300人排隊
漁護署網站今午顯示，西貢萬宜水庫東壩人流有1,000人或以上，破邊洲一度實施人流管制措施。記者下午到場視察，小巴站及涼亭附近的士站，均各有150人排隊離開。現場有漁護署人員及警察巡邏。
人龍延伸至山徑出現「人牛爭路」
其間，排隊人龍一度延伸至附近山徑，由於路徑狹窄，有3隻牛原本打算走出行車路，卻被排隊人龍阻檔。其中一隻牛曾多次搖頭，企圖驅趕人流，嚇煞不少行山客，多人紛紛躲避散開。過了10分鐘，該些牛隻終於在人群讓路下成功離開。
旅客籲當局在東壩增設人流管制措施
其中排在的士站隊尾的廣東遊客鍾小姐，一度被牛隻嚇怕，她估計因人流太多，令該隻牛有點「應機立斷」而作出「驅趕」，故她認同港府應在東壩實施人流管制。由於現場很多人排隊，鍾小姐預計要等候一小時才能上車，她稱「來過看過就行，不想來第二次，想去不一樣風景的地方」。
嘆港住宿貴 寧深圳過夜明再過關
不少旅客趁着黃金周來港「徒步」，但表明不會在港過夜。鍾小姐表示，會在港逗留兩日一夜，但晚上會返回深圳留宿，因香港住宿費太貴，比深圳貴1,000多元。她說，明日會再過關來港，到維多利亞港等景點打卡。
旅客形容東壩逼爆令體驗變差 稱下次錯峰出行
另一深圳遊客王先生稱，人流眾多但山徑狹窄，令行山體驗變差。不過，他預計會再次到訪東壩，因喜歡行山，下次會錯峰出行。他亦說今晚會返深圳，因香港一晚酒店費逾千元，「所以不如遲少少走，就唔會洗好多錢。」