五一｜東壩數百人排隊等車回程現人牛爭路　牛隻搖頭驅趕逃離人群

【五一黃金周／內地旅客】內地五一黃金周假期今日（5月1日）展開，熱門景點之一萬宜水庫東壩有大批內地旅客到訪，傍晚時份的士站及小巴站共有至少300人排隊離開。由於附近山徑原為牛隻休憩處，卻出現大量排隊人群。有牛隻一度搖頭圖驅趕人群，打算走出行車路，部份市民感害怕紛紛散開，擾攘10分鐘牛隻始成功離開。有旅客認同當局應在東壩增設人流管制措施。



傍晚時份，有大批旅客在西貢東壩小巴站排隊等候回程。(任葆穎攝)

傍晚時份，有大批旅客在西貢東壩小巴站排隊等候回程。(任葆穎攝)

傍晚時份，有大批旅客在西貢東壩小巴站排隊等候回程。(任葆穎攝)

傍晚時份，有大批旅客在西貢東壩的士站排隊等候回程。(任葆穎攝)

的士站小巴站逾300人排隊

漁護署網站今午顯示，西貢萬宜水庫東壩人流有1,000人或以上，破邊洲一度實施人流管制措施。記者下午到場視察，小巴站及涼亭附近的士站，均各有150人排隊離開。現場有漁護署人員及警察巡邏。

人龍延伸至山徑出現「人牛爭路」，牛隻搖頭圖驅趕人群，不少人嚇紛紛躲避。(任葆穎攝)

人龍延伸至山徑出現「人牛爭路」，牛隻搖頭圖驅趕人群，不少人嚇紛紛躲避。(任葆穎攝)

排隊人龍延伸至山徑現「人牛爭路」。(任葆穎攝)

人龍延伸至山徑出現「人牛爭路」

其間，排隊人龍一度延伸至附近山徑，由於路徑狹窄，有3隻牛原本打算走出行車路，卻被排隊人龍阻檔。其中一隻牛曾多次搖頭，企圖驅趕人流，嚇煞不少行山客，多人紛紛躲避散開。過了10分鐘，該些牛隻終於在人群讓路下成功離開。

廣東遊客鍾小姐一度被牛隻嚇怕，她估計因人流太多，令該隻牛作出「驅趕」，故她認同港府應在東壩實施人流管制。(任葆穎攝)

旅客籲當局在東壩增設人流管制措施

其中排在的士站隊尾的廣東遊客鍾小姐，一度被牛隻嚇怕，她估計因人流太多，令該隻牛有點「應機立斷」而作出「驅趕」，故她認同港府應在東壩實施人流管制。由於現場很多人排隊，鍾小姐預計要等候一小時才能上車，她稱「來過看過就行，不想來第二次，想去不一樣風景的地方」。

嘆港住宿貴 寧深圳過夜明再過關

不少旅客趁着黃金周來港「徒步」，但表明不會在港過夜。鍾小姐表示，會在港逗留兩日一夜，但晚上會返回深圳留宿，因香港住宿費太貴，比深圳貴1,000多元。她說，明日會再過關來港，到維多利亞港等景點打卡。

深圳遊客王先生稱，東壩人流眾多但山徑狹窄，令行山體驗變差，他預計下次會錯峰出行。(任葆穎攝)

旅客形容東壩逼爆令體驗變差 稱下次錯峰出行

另一深圳遊客王先生稱，人流眾多但山徑狹窄，令行山體驗變差。不過，他預計會再次到訪東壩，因喜歡行山，下次會錯峰出行。他亦說今晚會返深圳，因香港一晚酒店費逾千元，「所以不如遲少少走，就唔會洗好多錢。」

內地五一黃金周首日早上，有小紅書相片顯示連綿不斷的的士正駛進東壩，車龍看不到盡頭。（哞哞达户外巴士-宏叔／小紅書圖片）