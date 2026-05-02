2.28億六合彩｜馬會多個投注站現人龍　累計投注額已3.8億

【六合彩結果】馬會為慶祝六合彩推出50周年，推出兩期50周年金多寶攪珠。首期今晚（5月2日）舉行，估計頭獎基金2.28億元，是歷來最高，幸運兒10元一注獨中可得巨額橫財2.28億元，各個投注站下午都有大批市民及遊客買彩票。



截至晚上8時，累計投注額達3.8億元（381,387,073元）。投注今晚9時15分截止，9時30分攪珠。



▼5月2日 六合彩50周年金多寶2.28億＠中環史丹利街投注站▼



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▼5月2日 六合彩50周年金多寶2.28億＠屯門市廣場投注站▼



被稱為最幸運投注站的屯門市廣場投注處，今午2時有逾百人親身到場投注。有市民預計花千元買彩票「博吓」；另有人表示多年來堅持買自己填選的號碼，今日排了半小時才成功買彩票，如中獎希望去旅行。

下午4時，熱門投注站、中環士丹利街投注站大排長龍，人龍跨過至少3個舖位，買彩票需排隊90分鐘。（林子慰攝）

下午4時，原幸運投注站第一位、中環士丹利街投注站大排長龍，人龍跨過至少3個舖位，買彩票需排隊90分鐘。有內地年輕人被巨額獎金吸引，特地來買六合彩，若中獎將環遊世界；有住離島的市民特意出中環買彩票，若中頭獎，「去下旅行、買（市區）樓、做下善事咁。」

累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

截至4月25日晚攪珠，49個號碼中，共有五個號碼累計攪出超過500次或以上，「一哥」仍然是30號，共出現515次；排第二是514次的49號；排第三位是511次的24號；排第四位是攪出503次的22號，第五位為13號，累計攪出剛達到500次。

30號已連續十七期沒有攪出，而49號則近八期都沒有出現，24號及13號則在近七期都沒有攪出，22號則最近五期都沒有出現。

六合彩2002年7月4日至2026年4月25日的攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

五大冷門號碼：19、41、25、23／43

至於最冷門號碼以19號攪出437次居尾，其次是41號，只攪出439次；第三為開出447次的25號，23號及43號以攪出448次並列尾四。