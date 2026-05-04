報稅｜稅務局今發277萬份報稅表近5年最多　政府：納稅人收入增加

稅務局今（5月4日）向納稅人發出277萬份報稅表，較上年度的266萬份多出11萬份，且創下近5年新高。. 財經事務及庫務局解釋指，發出的報稅表增加，皆因納稅人數上升，及其收入增加。



翻查資料，在近5年，僅於2022-23年度發出的報稅表減少，當時的稅務局局長譚大鵬被問及情況是否與移民潮有關，他僅指出，納稅人的減少受不同的原因，要視乎未來納稅人入息、經濟情況及寬減稅務措施等。



稅務局今（5月4日）向納稅人發出277萬份報稅表，較上年度的266萬份多出11萬份。（梁鵬威攝）

稅務局今（5月4日）向納稅人發出277萬份報稅表，較上年度的266萬份多出11萬份。（梁鵬威攝）

稅務局今（5月4日）向納稅人發出277萬份報稅表，較上年度的266萬份多出11萬份。（梁鵬威攝）

上年度發出報稅表大增22萬份 稅務局長：人才計劃令更多人需報稅

稅務局今日公布，發出277萬份報稅表，包括185萬份紙張報稅表，及92萬份電子報稅表，相較上個年度的266萬份多出11萬份，即約4.1%增長。財庫局解釋指，發出的報稅表增加，皆因納稅人上升，及其收入增加

翻查資料，稅務局在2023-24年度發出244萬報稅表，較前一年度多約9%，但仍少於2021-22年度。上年度大增22萬份，至266萬份，據去年報道，稅務局局長陳施維表示，「受惠」輸入人才計劃，更多人需要報稅。

翻查過去5年的資料，稅務局發出的報稅表數目自2023-24年度起增加，至2025-26年度創下近三年新高。

2022-23年度的報稅表，較上一個年度下跌7萬份，當時的稅務局局長譚大鵬被問及派報稅表減少是否與近年的移民潮有關，他指出，納稅人的減少有不同的原因，要視乎未來納稅人入息、經濟情況及寬減稅務措施等，又舉例指過往年度有納稅人因經濟問題入息下跌，亦有人因稅務寬減等減少稅項負擔而跌出稅網，都會令報稅表有下降趨勢。