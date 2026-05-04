男教師酒後乘的士襲司機至面骨骨裂　官指行為似霸凌　判囚2月

男教師涉酒後乘的士時與司機發生爭執，並向司機施襲及曾搶走其手機，時間長達約7分鐘，司機被擊至面骨骨裂。男教師早前承認襲擊罪，求情時透露現正參加戒酒會。主任裁判官張志偉今(4日)在東區法院判刑前，翻看案發時的片段，形容被告對事主的施襲情況可以欺凌及霸凌來形容，事主事後亦出現創傷及抑鬱，可見他當時受到的折磨和恐懼，夜更司機面對更高風險應受法律保護，考慮被告過去品格良好及坦白認罪，判他入獄2個月。



原被告刑事毀壞已入屈賠償獲撤控

被告梁民希，43歲，承認一項襲擊致造成身體傷害罪，指他於2025年9月26日，在天后廟道151號至173號百福花園外，襲擊崔世傑致造成身體傷害。被告另涉刑事毀壞罪，早前獲撤控，被告亦已作出賠償。

被告梁民希(右)承認襲擊罪被判囚2個月。(陳曉欣攝)

被告曾用伸縮雨傘襲擊事主

案情指，被告當日凌晨3時許乘坐事主所駕的的士，被告在案發地點下車時，疑遭的士車門夾到手臂，被告之後向事主動粗，期間曾一度搶去事主的手機。片段顯示，被告曾手持伸縮雨傘襲擊事主，並曾嘗試把事主拉出的士，事主曾多次高呼救命及表示已報警。

求情稱被告很大機會失教席

辯方求情指被告任教師22年，對其所作所為感到羞愧，他已因事受到懲罰，並主動向學方提出停職，將來很大機會失去教席。被告案發時受酒精影響，他因本案上了一課，現正參加戒酒會，每星期會與妻子參與各種社區事務，反映他未自暴自棄，希望可考慮索取社會服務令報告。

被告雖有飲酒但非神志不清

惟張官指案情嚴重，認為影片所見，被告雖有飲酒，但非神神志不清由他疑被車門夾到手到他離開，整個過程約有7分鐘，期間被告不斷纏擾和襲擊事主，過程可用欺凌或霸凌形容，而且被告手持伸縮傘，雖然他非故意用傘施襲，但仍對事主造成傷害，令事主眼部骨裂，報告指事主在案發後出現創傷和抑鬱情況，片段亦可見事主所受到的折磨和恐懼。

判刑不能只著眼被告個人情況

張官指夜更司機面對更高風險，應受到法律保障，法庭須考慮阻嚇情刑罰，不可只着眼於被告的個人情況，念在被告過去品格良好，案件也對他造成影響，判囚2個月。

案件編號：ESCC2680/2025