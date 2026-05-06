配偶共用醫療券｜衞生署：截至今年4月錄31宗服務提供者違規個案

撰文：洪戩昊
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為方便長者可以更靈活地善用醫療券，政府在2023年7月起，容許配偶共用醫療券。不過，長者離世後，其戶口內的醫療券即告失效，即使已登記配偶共用醫療券，其戶口內的醫療券餘額並不會轉移至在世長者的醫療券戶口，或當作遺產交予任何人。

醫務衞生局回覆立法會議員黃錦輝提問時指，截至去年12月底，衞生署共發現約383宗懷疑使用已故伴侶醫療券而需進一步跟進的個案，涉及524宗交易，佔連結戶口的總交易宗數約0.08%。

截至去年12月底，衞生署共發現約383宗懷疑使用已故伴侶醫療券而需進一步跟進的個案。（資料圖片）

醫務衞生局指，截至2025年12月底，已有超過17.8萬對長者配偶已登記連結醫療券戶口，其間共用醫療券的交易宗數超過67萬宗，涉及申領金額約4.1億元。

為確保公帑得以妥善運用，衞生署設有監察機制，主動調查和處理舉報。自推行配偶共用醫療券安排以來，截至去年12月底，衞生署透過監察機制共發現約383宗懷疑使用已故伴侶醫療券而需進一步跟進的個案。當中351宗經衞生署初步調查和核實後，已轉介予警方跟進調查，其餘32宗個案尚在衞生署初步調查和核實中。

在決定是否採取進一步法律行動時，政府均會全面審視每宗個案的實際情況及證據，包括核實是否涉及犯罪意圖等，並在有需要時諮詢法律意見。同期，衞生署錄得一宗成功檢控的個案，涉及一名醫療券使用者因使用其已故配偶醫療券被控欺詐，並判處罰款及緩刑監禁。

此外，截至2026年4月底，衞生署發現有31宗個案的相關服務提供者，違反計劃協議內有關容許配偶共用醫療券安排的條款和條件，對於這些個案，衞生署會按情況採取適當的行動或措施，包括向有關的醫療服務提供者發出勸諭信或警告信、停止發放申報款項及追討已發放款項等。

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