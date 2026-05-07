大西洋郵輪爆漢坦病毒感染群組　衞生防護中心確認船上無香港居民

衞生署衞生防護中心今（7日）表示，鑑於大西洋一艘郵輪出現漢坦病毒感染群組，日前已主動向世衞和相關地區的衞生當局了解進一步資訊。根據世衞的通報，該艘大西洋郵輪共載有147名乘客及船員，他們於今年4月1日在阿根廷上船，截至5月6日，該漢坦病毒感染群組共涉及8宗個案，包括3宗確診及五5宗疑似個案，其中3名病人已離世，進一步化驗結果顯示其中兩宗確診個案的漢坦病毒為安第斯基因型，是目前唯一被證實可有限度在人傳人之間傳播的漢坦病毒。



衞生署衞生防護中心今（7日）表示，鑑於大西洋一艘郵輪出現漢坦病毒感染群組，日前已主動向世衞和相關地區的衞生當局了解進一步資訊。（資料圖片）

衞生防護中心於各個口岸為入境人士作健康篩查

衞生防護中心表示，根據世衞和相關衞生當局提供的資料，確定涉事郵輪上沒有香港居民。根據世衞目前的評估，事件對全球公共衞生的風險屬低。為審慎起見，中心已向旅遊業界發布最新健康資訊及指引。在入境層面，中心亦會繼續在各個口岸為入境人士作健康篩查，並為發燒人士作健康評估及按需要把相關人士轉送醫院作醫學檢查。

中心總監徐樂堅醫生指，中心港口衞生科已聯絡香港機場管理局和旅遊業相關機構及營運單位，包括航空公司委員會、香港旅遊業議會、碼頭管理公司及郵輪營運商等，向他們提供有關漢坦病毒的疫情發展、預防措施、指引和相關健康資訊等，以加強對旅客和口岸工作人員的健康教育。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅（中）。（資料圖片/梁鵬威攝)

截至5月6日本港未錄得漢坦病毒感染個案

徐樂堅補充指，漢坦病毒感染屬於香港法定須呈報傳染病，所有醫生若發現懷疑或證實漢坦病毒感染個案，均須通報中心，以展開流行病學調查及防控工作。今年截至5月6日，本港未錄得任何漢坦病毒感染個案；本港在過去5年間每年平均錄得0至2宗漢坦病毒感染個案。

漢坦病毒主要透過直接接觸受感染嚙齒動物的糞便、唾液或尿液，或吸入其排泄物微粒中的病毒而感染。人類亦可經由其他途徑染病，包括被帶有病毒的嚙齒動物咬傷或抓傷、進食被病毒污染的食物，或在接觸受污染的物件後，未經洗手便觸摸眼睛、鼻或口。人與人之間的傳播較為罕見。

潛伏期約2至4星期 病死率可達40%

人類漢坦病毒感染主要可分為兩類︰腎綜合症出血熱及漢坦病毒肺症候群。漢坦病毒的潛伏期一般約為2至4星期，但最早可短至一周，而最長可達八周。而視乎感染類別，症狀可包括發燒、劇烈頭痛、肌肉痛、背痛、腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉、疲倦和視力模糊等。嚴重患者可能出現呼吸道症狀、低血壓和急性腎衰竭等，部份病情的病死率可高達約40%。