公院加費｜醫管局：22萬宗減免申請批出 強調經濟原因無礙求醫
撰文：吳美松
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早前社會關注有病人因藥費增加而放棄領藥，醫管局總行政經理潘綺紅今日（9日）在電台節目中指，醫療費用減免機制會確保病人不會因經濟原因而得不到適切治療。她續稱截至今年3月底，醫管局已接獲24萬宗減免申請，並批核其中22萬宗，申請宗數較以往每年平均增加達16倍。
稱減免申請較以往每年增16倍 約84%個案即日批出
早前有立法會議員提出，有病人或因藥費增加而放棄領藥，醫管局總行政經理潘綺紅今早在商台節目《政經星期六》中，強調當局設有醫療費用減免機制，確保不會有病人因經濟原因得不到適切治療。
她又說據數據顯示，截至今年3月底，醫管局已接獲24萬宗減免申請，並批核其中22萬宗，申請宗數較以往每年平均增加達16倍。潘綺紅表示，只要病人帶齊所需文件，約八成四的個案可於即日獲批全數或部分費用減免。
醫管局已將11款新藥納入名冊，其中8款獲得政府高額資助。醫管局總藥劑師崔俊明表示，當局目標是盡快將更多治療癌症或罕見疾病的新藥轉為「專用藥物」，甚至跳過自費及安全網階段，「新藥申請時，如果安全性、有效性及成本效益都達到預期，直去專用都不等，現時加快很多。」
崔俊明指出，醫管局上月已將治療血癌的標靶藥「達沙替尼」轉為專用藥物，病人原本每年需支付高達50萬元的藥費，轉為專用藥後，每年開支大幅降至僅240元，共有400名病人因而受惠，政府為此額外支出約5,000萬元。
崔俊明強調，現時當局已資助整體病人約95%的藥物開支，未來希望透過「能者多付」或「共付」模式，讓引入新藥的過程變得更順暢。
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