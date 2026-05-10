37個氫能試驗項目陸續推出　環境局月中舉行氫能週　港韓簽備忘錄

全球面臨能源危機之際，發展新能源是大勢所趨。環境及生態局今日（10日）公布，將於5月17日至23日舉行「氫能週」，打造互動交流平台，並與其他地區分享最新氫能技術發展、工程方案及未來趨勢，以推進氫能發展。其中，旗艦活動「國際氫能發展論壇2026」將促成多份諒解備忘錄的簽署，當中包括由機電署分別與韓國國土交通部及韓國燃氣安全公社簽署諒解備忘錄。



環境及生態局指，氫能源跨部門工作小組已原則上同意37個本地氫燃料試驗項目，包括2024年投入載客服務的首輛氫能雙層巴士。更多獲批的試驗項目正在籌備中，將陸續推出。



環境及生態局指，氫能源跨部門工作小組已原則上同意37個本地氫燃料試驗項目，包括2024年投入載客服務的首輛氫能雙層巴士。更多獲批的試驗項目正在籌備中，將陸續推出。（環境及生態局網頁）

國際氫能發展論壇一連三日舉行

「氫能週」的旗艦活動是5月18日至20日在會展舉行的「國際氫能發展論壇2026」。論壇聚焦五大核心議題：建立氫能安全監管框架、發展全球綠氫與低碳氫認證體系、開拓液態氫應用潛力、打造支撐氫能發展質量基礎設施，以及推廣氫能科普教育。論壇邀請到來自16個國家的專家，包括國家能源局總工程師等，分享法規制定與實踐經驗，為香港提供跨境協作的參考基礎。

展覽區將重點展示香港本地試驗項目成果及商業模式，包括氫燃料電池車輛（物流車、拖車及私家車）及氫燃料電池發電機應用等，為氫能應用部署提供實務參考，支持香港作為示範基地的定位，並推動跨境合作。

「氫能週」的旗艦活動是5月18日至20日在香港會議展覽中心舉行的「國際氫能發展論壇2026」。（環境及生態局網頁）

機電署與韓國簽署諒解備忘錄

論壇期間將促成多份諒解備忘錄的簽署，當中包括由機電署分別與韓國國土交通部及韓國燃氣安全公社簽署諒解備忘錄；另有10間內地、本港及韓國企業簽署諒解備忘錄，合作在香港發展氫能業務，促進氫能供應鏈的區域整合。在公眾教育方面，氫能週期間將舉辦不同的科普教育活動及比賽，如「氫能車競賽大挑戰2026」，以寓教於樂的形式，加深學生對碳中和及氫能技術的認識。

機電署將率團前往長三角考察

論壇完結後，機電署將於5月21日至23日率團前往長三角地區進行為期3天的技術考察，實地深入了解氫能在不同場景下的應用成果，行程包括參觀氫能與燃料電池檢測基地、加氫站、國家市場監督管理總局重點實驗室以及長三角區內的重點氫能企業等。

「氫能週」的旗艦活動是5月18日至20日在香港會議展覽中心舉行的「國際氫能發展論壇2026」。（環境及生態局網頁）

多項試驗項目將陸續推出

環境局在2024年公布《香港氫能發展策略》，並成立氫能源跨部門工作小組。小組已原則上同意37個本地氫燃料試驗項目，其中首輛氫能雙層巴士2024年投入載客服務；全港首個位於元朗凹頭的公眾加氫站去年投入運作；三輛氫燃料電池洗街車正在新界區試用；去年的第十五屆全國運動會粉嶺高爾夫球項目賽事應用了氫燃料電池發電機。更多獲批的試驗項目正在籌備中，將陸續推出。