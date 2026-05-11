九巴學院成首間集三級制電動車維修課程機構　新課程6月公眾可報

九巴今日（11日）宣布旗下九巴學院正式開辦「電動車（高壓）診斷、測試及維修證書（EVH）」課程，6月起開放予公眾報讀。九巴指，新課程已獲機電署認可，學員完成課程並通過考核後，將可取得相應的電動車維修服務註冊資格，而結合之前兩個課程，九巴學院已成為全港首間提供全數三級制電動車維修培訓課程的私營機構。



九巴學院正式開辦「電動車（高壓）診斷、測試及維修證書（EVH）」課程，成為全港首間提供全數三級制電動車維修培訓課程的私營機構。（九巴提供）

九巴員工現已可報「電動車（高壓）診斷、測試及維修證書」課程

九巴學院開辦的「電動車（高壓）診斷、測試及維修證書（EVH）」課程，內容涵蓋電動車高電壓系統安全操作規範，包括高電壓維修工場要求、絕緣工具檢測及維修等，以及診斷、維修及保養電動車高電壓系統的程序、拆卸與更換動力電池步驟等知識。

該課程已率先開放予九巴維修員工修讀，除了理論課堂，學員亦可以在九巴學院的「電動車輛維修訓練工場」，以電動巴士及模型組件實習，熟習維修電動車零部件的程序。課程已獲機電署認可，學員完成課程並通過考核後，將可取得相應的電動車維修服務註冊資格，課程將於6月起開放予公眾報讀。

學員可以在九巴學院的「電動車輛維修訓練工場」，以電動巴士及模型組件實習，熟習維修電動車零部件的程序。（九巴提供）

九巴指，結合之前的EVE及EVL兩個課程，九巴學院已成為全港首間提供全數三級制電動車維修培訓課程的私營機構。此外，EVE及EVL兩個課程更已獲香港學術及職業資歷評審局認可，分別納入第二及第三級別，為業界以至有意投身汽車維修業的人士提供專業訓練，推動本港維修電動車人才發展，助力綠色運輸在社會上向前邁進。