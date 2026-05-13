科大客座教授劉紅斌收4萬報酬　助未達標學生獲取錄　認罪5.28判

科技大學時任講座教授劉紅斌，涉收4萬元助一名學歷未達標學生入讀，並向同系兩名職員派共6千元「利是」，劉今(13日)在觀塘法院承認收賄及行賄等3罪，署理主任裁判官鍾明新將劉還押至5月28日判刑。



劉認3罪 同案被告押後再訊

被告劉紅斌，63歲，案發時為科技大學海洋科學系講座教授，他承認1項串謀使公職人員接受利益罪；及2項向公職人員提供利益罪。

同案另一女被告林珮玲，60歲保險中介，亦被控一項串謀使公職人員接受利益罪，林申請押後至6月24日，以讓辯方索取文件及提供法律意見，林准繼續保釋。

被告劉紅斌承認3罪。(資料圖片陳蓉攝)

女被告林珮玲(左)案押後再訊。(資料圖片陳蓉攝)

認收款助男子獲取錄

控罪指，劉紅斌身為公職人員，與林珮玲於2025年3月2日至同年5月12日一同串謀，使劉紅斌在無合辯解，收取林4萬港元報酬，作為劉助林正曦獲香港科技大學取錄為2025/2026學年理學碩士(環境健康及安全)課程的學生。

另向兩名同系職員派6千利是

劉另承認於同年5月23日，向科大海洋科學系的講師梁瑞宜，及項目主任麥倩儀，分別提供5000元和1000元利是，作為助林正曦獲取錄的報酬。

案件編號：KTCC492/2026