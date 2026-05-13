科大客座教授劉紅斌收4萬報酬 助未達標學生獲取錄 認罪5.28判
撰文：郭顥添
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科技大學時任講座教授劉紅斌，涉收4萬元助一名學歷未達標學生入讀，並向同系兩名職員派共6千元「利是」，劉今(13日)在觀塘法院承認收賄及行賄等3罪，署理主任裁判官鍾明新將劉還押至5月28日判刑。
劉認3罪 同案被告押後再訊
被告劉紅斌，63歲，案發時為科技大學海洋科學系講座教授，他承認1項串謀使公職人員接受利益罪；及2項向公職人員提供利益罪。
同案另一女被告林珮玲，60歲保險中介，亦被控一項串謀使公職人員接受利益罪，林申請押後至6月24日，以讓辯方索取文件及提供法律意見，林准繼續保釋。
認收款助男子獲取錄
控罪指，劉紅斌身為公職人員，與林珮玲於2025年3月2日至同年5月12日一同串謀，使劉紅斌在無合辯解，收取林4萬港元報酬，作為劉助林正曦獲香港科技大學取錄為2025/2026學年理學碩士(環境健康及安全)課程的學生。
另向兩名同系職員派6千利是
劉另承認於同年5月23日，向科大海洋科學系的講師梁瑞宜，及項目主任麥倩儀，分別提供5000元和1000元利是，作為助林正曦獲取錄的報酬。
案件編號：KTCC492/2026
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