伊波拉｜剛果80疑似死亡病例　世衞發警示　港增篩查非洲抵港旅客

世界衞生組織今日（17日）將剛果民主共和國和烏干達爆發的伊波拉病定為「國際關注的突發公共衞生事件」，港府同日宣布啟動「埃博拉（伊波拉）病毒病準備及應變計劃」下的最低的戒備應變級別。截至昨日（16日），剛果民主共和國伊有至少8宗確診個案，另有246宗疑似病例和80疑似死亡病例；鄰國烏干達不足24小時內錄得兩宗確診個案，其中一人死亡，患者均來自剛果民主共和國。



衞生防護中心指，雖截至目前為止，本地從沒錄得伊波拉確診個案，但中心會採取一系列防控措施，包括在在機場加強對由非洲抵港的航班的旅客進行健康篩檢。



衞生防護中心指，雖截至目前為止，本地從沒錄得伊波拉確診個案，但中心會採取一系列防控措施，包括在在機場加強對由非洲抵港的航班的旅客進行健康篩檢。（資料圖片）

政府啟動「應變計劃」戒備應變級別

衞生防護中心表示，已主動向世衞、非洲疾病預防控制中心、剛果民主共和國和烏干達衞生當局索取進一步資訊。因應世衞的宣布和最新流行病學情況，政府已啟動「應變計劃」下三級應變級別中最低的戒備應變級別。

中心指，截至目前為止，本港從沒錄得伊波拉病確診個案，但中心會在機場加強對由非洲抵港的航班的旅客進行健康篩檢，包括安排港口衞生人員在相關航班閘口為旅客進行體溫監測、對出現病徵的旅客進行健康篩查，懷疑個案會立即被轉介到公立醫院進行隔離治療，直至其樣本對病毒呈陰性反應為止；在所有入境口岸加強宣傳及健康教育工作；向機場管理局和本地航空公司提供有關該病毒的最新情況等。

中心指，會繼續密切監察海外最新發展和世衞的最新建議，和按風險評估採取適當的跟進和防控措施，保障公共衞生和市民健康。

世界衞生組織今日（17日）將剛果民主共和國和烏干達爆發的伊波拉病定為「國際關注的突發公共衞生事件」。（新華社）

剛果伊圖里省通報8宗確診個案 烏干達2宗病人均來自剛果

根據世衞的通報，是次伊波拉病爆發證實由埃博拉病毒屬中的本迪布焦病毒（Bundibugyo virus）引起。截至昨日（16日），剛果民主共和國伊圖里省內最少三個地區通報了8宗確診個案，另有246宗疑似病例和80疑似死亡病例；該國的金沙薩也通報了一宗經實驗室確診的個案，患者為一名從伊圖里省返回的人士。

剛果鄰國烏干達在5月15和16日，不足24小時內錄得兩宗確診個案，其中一人死亡，患者均來自剛果民主共和國。

綜合多種考慮因素，世衞認為當地疫情爆發的規模可能遠大於目前所偵測及通報的範圍，而且存在顯著的區域傳播風險，本迪布焦病毒病目前尚未有專用治療藥物或疫苗。

。