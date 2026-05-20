張國鈞：港藉一國兩制優勢　可多層面為構建人類命運共同體作貢獻

以「合作與發展：推動構建人類命運共同體」為主題的「2026香港合作發展論壇」周二（19日）在本港舉行，匯聚近100名環球國際傳播及國際關係專家等出席。律政司副司長張國鈞致辭時稱，香港只要充分發揮「一國兩制」的獨特優勢，就能在國家推動人類命運共同體建設中，發揮重要且不可替代的作用。



圖為2026年5月19日，2026香港合作發展論壇舉行，律政司副司長張國鈞出席及致辭。（政府新聞處圖片）

活動由中國外文局指導，當代中國與世界研究院、香港和平研究院、「中歐美全球倡議」共同主辦。論壇設有兩場圓桌對話活動，分別以「開展國際合作完善全球治理」和「追求共同發展實現美好未來」為題展開討論，積極宣導各國在合作中謀發展、在發展中促和諧的新願景。

2026年5月19日，2026香港合作發展論壇舉行。圖為嘉賓出席「開展國際合作完善全球治理」圓桌對話。（新華社圖片）

國際調解院助促進國際秩序穩定

張國鈞在論壇致辭時表示，中國的發展不斷為世界創造新機遇、打開新空間，其中構建人類命運共同體理念連續8年寫入聯大決議，獲得國際社會高度認同。而香港作為國家的特別行政區，在「一國兩制」的獨特優勢下，可以在多個層面為構建人類命運共同體作出貢獻。

首先，國際調解院是全球首個專門以調解方式解決國際爭端的政府間國際法律組織，由中國等19個國家共同發起，對完善全球治理、促進世界和平和國際秩序穩定具有重要意義，香港將會為國際調解院的運作提供一切所需的協助。

2026年5月19日，2026香港合作發展論壇舉行。圖為嘉賓出席「追求共同發展實現美好未來」圓桌對話。（新華社圖片）

香港在法律、仲裁等領域與國際接軌

此外，香港是亞太區國際法律及爭議解決服務中心，其普通法制度一直得到國際社會的信賴和認同。在去年的國際仲裁調查報告中，香港是世界第二受歡迎仲裁地，更是亞太區首選仲裁地。因此，香港在法律、仲裁和風險管理等領域與國際接軌，能助力國際社會推動更公平合理的國際秩序。

同時，香港是國際金融、航運和貿易中心，能推動「一帶一路」建設和人民幣國際化，促進全球互聯互通與共同繁榮。香港也可在應對氣候變化、公共衞生等全球性挑戰中，貢獻科技成果與治理經驗。