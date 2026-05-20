全球繁榮峰會｜公共外交協會副會長韓志強：全球性挑戰層出不窮

全球繁榮峰會周二（19日）起一連兩日舉行，曾任中國駐泰國大使的中國公共外交協會副會長韓志強，發表主題演講。他指國際形勢變亂交織，單邊主義、保護主義抬頭，全球性挑戰層出不窮；他認為要落實全球治理倡議，有必要從五方面着手，首先要共同維護聯合國的權威和地位，築牢全球治理的基石，並要團結應對緊迫突出挑戰，彌補全球治理短板。



中國公共外交協會副會長韓志強，發表主題演講。他提到要防範人工智能，被個別國家惡意濫用。（倪清江攝）

韓志強一開始形容當今世界正經歷百年未有之大變局，一方面世界多極化和經濟全球化是人類社會發展的大趨勢，另一方面國際形勢變亂交織，單邊主義、保護主義抬頭，地緣衝突延宕起伏，發展鴻溝持續擴大，氣候變化、公共衛生、數字安全等全球性挑戰層出不窮。「客觀形勢的發展變化把一個改革完善全球治理的緊迫命題擺在世界各國和人民面前。」

他表示，正是在這樣的時代背景下，國家主席習近平在去年9月1日的上合組織天津峰會上，提出了以主權平等、國際法治、多邊主義、以人為本、行動導向為核心理念的全球治理倡議，便迅速得到150多個國家和國際組織支援回應。

中國公共外交協會副會長韓志強，發表主題演講，形容當今世界正經歷百年未有之大變局。（倪清江攝）

韓志強表示，解讀全球治理倡議，他強調有三點。第一，彙聚團結的力量是倡議發出的最明確的資訊，「世界變亂交織，比以往任何時候都更需要強調平等、協商和相互尊重。如果迷信實力至上，熱衷強權霸淩，只會把世界推向弱肉強食的叢林，動搖國際體系和規則的根基。」

第二，他指高舉多邊主義旗幟是倡議最鮮明的立場，因為多邊主義是當今國際秩序的基石，更是促進和平與發展的路徑，直指「退群毀約、編織陣營化小圈子，是對國際秩序的嚴重破壞」。他表示，全球治理倡議堅持共商共建共用，主張全球事務大家一起商量，拒絕一切單邊主義行徑，這一立場順應時代進步的方向，也反映絕大多數國家的心聲。

第三是追求公平正義的未來是倡議最渴望的願景。他說：「主張提升發展中國家的代表性和發言權，不接受以大欺小、以強淩弱；主張國際法和國際規則平等統一適用，不同意將少數國家的家規強加於人。」

中國公共外交協會副會長韓志強，發表主題演講，指如果迷信實力至上，熱衷強權霸淩，只會把世界推向弱肉強食的叢林。（大會提供圖片）

韓志強認為，落實全球治理倡議，有必要從以下五方面着手：首先，要共同維護聯合國的權威和地位，築牢全球治理的基石；要完善衝突防範和解決機制，消弭全球治理安全赤字；要協力推動共同發展進程，提升全球治理效能；維護開放包容貿易環境；要團結應對緊迫突出挑戰，彌補全球治理短板，要認證落實《巴黎協定》及有關國際共識；要充分發揮多元主體作用，彙聚全球治理合力。

他提到人工智慧應該造福全人類，而不應成為少數國家的專利，更不應被惡意濫用。他強調中方支持聯合國在人工智慧全球治理中發揮主管道作用，引領各國加強人工智慧發展戰略、治理規則、技術標準對接，形成具有廣泛共識的治理框架和標準規範；中方推動成立世界人工智慧合作組織，致力於人工智慧向善普惠發展，助力全球南方國家能力建設。

今年全球繁榮峰會為第三屆，由匯賢智庫政策研究中心，香港歐洲商會以及上海國際問題研究院合辦，有數百名商界代表和學者出席。