北都｜陳國基與應科大聯盟訪德國教育園區　稱對大學城具參考價值

政府已預留北部都會區100公頃土地發展大學城。政務司司長陳國基今（21日）表示，昨日與聯同應用科學大學聯盟代表，到訪德國海爾布隆的教育園區，該園區主張大學研究與地區經濟需求直接對接，聚焦數碼轉型、人工智能、信息工程等前沿領域。他認為，該園區的發展模式，對北部都會區大學城具有重要參考價值，將繼續鼓勵更多自資院校發展成為應用科技大學。



政務司司長陳國基昨日與聯同應用科學大學聯盟代表，到訪德國海爾布隆的教育園區。（陳國基Facebook圖片）

政務司司長陳國基昨日與聯同應用科學大學聯盟代表，到訪德國海爾布隆的教育園區。（陳國基Facebook圖片）

陳國基在社交平台Facebook表示，昨日聯同應用科學大學聯盟一眾代表，到訪海爾布隆的教育園區（Bildungscampus）。園區是一個結合多所學術機構、應用研究中心及產業網絡的綜合大學城，主要成員機構包括海爾布隆應用科學大學、慕尼黑工業大學等。代表團到訪了位於大學城內的創業與共同創新中心，了解他們如何為嘗試創業的學生提供一系列的支援，以及如何協助他們尋找潛在的企業和投資者。

政務司司長陳國基昨日與聯同應用科學大學聯盟代表，到訪德國海爾布隆的教育園區。（陳國基Facebook圖片）

陳國基指，與傳統大學以學術研究為主的定位不同，應用科技大學以實踐應用為導向，課程設計緊扣產業需求，強調實務經驗與解決問題的能力。他指出，園區主張大學研究與地區經濟需求直接對接，聚焦數碼轉型、人工智能、信息工程等前沿領域。

政務司司長陳國基昨日與聯同應用科學大學聯盟代表，到訪德國海爾布隆的教育園區。（陳國基Facebook圖片）

政務司司長陳國基昨日與聯同應用科學大學聯盟代表，到訪德國海爾布隆的教育園區。（陳國基Facebook圖片）

陳國基認為，海爾布隆教育園區這種「以應用為本、與產業共進」的發展模式，對北部都會區大學城具有重要參考價值，將繼續鼓勵更多自資院校發展成為應用科技大學，並推動他們與業界深度協作，讓北都大學城成為驅動產業創新的應用人才搖籃，助力香港更好融入和服務國家發展大局。