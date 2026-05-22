二號客運大樓｜離港閘口改置中　實測正門步至安檢僅約70秒｜有片

香港國際機場二號客運大樓旅客離港設施將於5月27日投入服務。二號客運大樓與一號大樓最大不同之處，是離港的保安閘口不再設於航空公司櫃位之後，而是設於大樓的正中央，若乘客沒有托運行李，又已經辦理網上登機，搭巴士或私家車等到達二號客運大樓後，可直接步行往保安閘口。記者今日（22日）實測，由二號客運大樓正門直接到離港閘口，只需約70秒。



記者第一身直擊T2 實測正門步行70秒即到

最新T2內貌、大堂及離港流程一片直擊

機管局今日安排傳媒參觀二號客運大樓，展示多項新設施，包括全新自助行李托運櫃位、浸沉式數碼藝廊等。二號大樓另一個新設計，是保安閘口（即「離港」二字）不再設於各航空公司櫃位盡頭之後，而是設於中央位置，旅客在辦理登記手續後，需搭扶手電梯或電梯向下到安檢區，過了安檢區後，需再搭電梯到月台乘坐捷運系統到一號客運大樓登機。

新設計意味着若乘客是「背包客」，沒有托運行李，而又已經辦理網上登機，並已取得電子登機證，當到達客運大樓後，可直接步行往保安閘口。記者實測，進入客運大樓正門，走過「全香港人最喜歡的下斜路」，再走一小段路，即可直接到達保安閘口，全程只需70秒。

雖然旅客從二號客運大樓入閘後，需搭機場捷運系統列車到一號客運大樓登機，需時至少3分鐘，但機管局運行執行總監姚兆聰表示，保安閘口前移下，可彌補損失時間，使用二號客運大樓的旅客，毋須較以往提早到機場。

以海洋為主題的浸沉式數碼藝廊。（林遠航攝）

以海洋為主題的浸沉式數碼藝廊。（林遠航攝）

另一個特色，是以海洋為主題，與「魚樂無窮」甚相似的浸沉式數碼藝廊，由多個LED屏幕組成為保安閘口的外牆，而進入保安閘口後搭電梯到下層的安檢區時，亦可見有數個大型屏幕。機管局工程及設施維護管理執行總監梁景然表示，屏幕日後會顯示不同主題的圖畫，未來亦會加入互動元素。

二號客運大樓離境大堂共設由P到W八個新行段，共設有108個登記櫃檯、68個自助行李托運櫃檯、58個智能登記櫃檯。（林遠航攝）