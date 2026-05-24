直播｜長洲太平清醮飄色巡遊下午出場　20台飄色諷刺圍標及油價高

今日（24日）是佛誕，長洲太平清醮各重點活動會一一進行，包括下午的重頭戲飄色巡遊。今年巡遊隊伍的主題包括諷刺圍標現象的「大圍收」、取材自國際油價高企的「高不可攀」、靈感來自碰瓷黨的「⁠⁠一網成擒」等。飄色巡遊下午兩時在北帝廟遊樂場起步，《香港01》將直擊過程。



長洲太平清醮飄色巡遊活動下午舉行，臨近出發時間，巡遊隊伍亦開始召集，島上大街小巷都有人潮。（梁鵬威攝）

長洲太平清醮飄色巡遊活動下午舉行，臨近出發時間，巡遊隊伍亦開始召集，島上大街小巷都有人潮。（梁鵬威攝）

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今年飄色巡遊於今日（24日）下午2時開始，至4時45分結束，以長洲北帝廟遊樂場作為起點，途經新興街、大興堤路、中學路等，再回到起點。主辦單位「香港長洲太平清醮值理會」在下午1時30分起步前，將於長洲中興街風水里舉行太平清醮會景巡遊典禮。

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其中，長洲新興街街坊會今年飄色共有五個主題，分別有靈感來自碰瓷黨的「⁠⁠一網成擒」；諷刺圍標問題的「大圍收」；啟發自新渡輪加價的「乘人之苦」；取材於近期油價高企的「高不可攀」；向贊助商致意的「⁠馬上富足」。

梁兆昌表示，今年報名色芯的人數突破千人，挑選出約450名小朋友試鏡，最終有9人成為色芯。

今早中環碼頭已見人龍，大批遊客準備入長洲體驗太平清醮的氣氛。（蔡正邦攝）

早上《香港01》前往長洲時，中環碼頭已聚集大批乘客等坐船，碼頭外已見人龍。有飄色「色芯」與家長早早到碼頭準備入島，亦有家長連同十多名親友，支持小朋友演出，並指一定會買寓意平安的平安包。有台灣旅客不知今日是太平清醮，從記者口中得知後大為驚喜。

今日（24日）是佛誕，長洲一如既往舉辦太平清醮，不少市民前往長洲「趁墟」，及買平安包。傳統老店郭錦記今早門外已有市民排隊買平安包。（蔡正邦攝）

郭錦記今年推出新產品平安包公仔，並有數款餡料配件，如紅豆餡，蓮蓉餡「阿蓮」，黑芝麻餡「炭頭」，及白芝麻「阿芝」，希望可以「有啲玩味」。（蔡正邦攝）

至於長洲島上，傳統老店郭錦記早上門外已有市民排隊買平安包，第二代傳人郭宇鈿預計，今年太平清醮期間總共可售出6萬個平安包，與往年相若。面對北上潮挑戰，他指「（市民）北上消費有佢哋原因，咁我哋都做好自己」，已開設網店，並在零售門市上架產品。該店今年亦推出平安包公仔，並有不同餡料配件，他指大受歡迎。

▼2025年長洲太平清醮飄色巡遊▼

