長洲太平清醮搶包山．直播｜12健兒爭包山王包山后 一人料被DQ
撰文：林子慰
出版：更新：
5月24日農曆四月初八是佛誕，長洲按傳統舉行太平清醮，並於5月25日凌晨0時0分在長洲北帝廟遊樂場進行搶包山決賽。今次有九男三女健兒分別爭奪包山王和包山后殊榮，當中多位已多次得到冠軍。他們要在3分鐘內，鬥搶得最多分數的平安包，最高的9分包在包山頂，但也是最危險，因如在限時前未能落到地，即會被DQ（取消資格）。3分鐘比賽時間結束，12號鍾玉川未能在最後一刻到地，料被DQ。
《香港01》直播比賽。
【00:03】比賽時間結束。12號鍾玉川未能在最後一刻到地，料被DQ。
【00:02】大會響鐘，告知參賽者最後一分鐘。
【00:01】3分鐘比賽開始。
【23:40】儀式正式開始，先帶來中樂鼓樂表演，主持人介紹出席嘉賓包括文體旅局副局長劉震等，之後為兩隻醒獅點睛，醒獅隨即作出生猛表演。
+6
+14
康文署4月26日於長洲北帝廟遊樂場舉行選拔賽，有87名選手參加，成績最佳的12名參賽者，包括3名女選手，晉身今次決賽。
男子組有多名包山王晉級，其中十屆「包山王」郭嘉明以46秒03完成賽事首名入圍，排名第二的為去年選拔賽冠軍黃志傑，完成時間為46秒88。2012年包山王郭俊賢和2023年包山王鍾玉川也再度挑戰王者寶座。
女子組排名首位的是六屆「包山后」黃嘉欣，以53秒54完成賽事，排名在次位的為去年的「包山后中后」龔子珊，完成時間為55秒25。 林秀蕾2024年也曾入圍，惟未能完成賽事，今次再度挑戰兩位包山后。
▼2025年5月6日凌晨0時 長洲搶包山比賽▼
+9
長洲太平清醮｜旅客留島看搶包山 度假屋爆滿 即日訂套房$1500長洲太平清醮｜內地英國旅客來港看飄色搶包山 感重視長洲文化長洲太平清醮｜精品店老闆稱營業額增六、七倍 人流比預期多長洲太平清醮｜飄色巡遊小甯漢豪、小陳美寶現身 「言官」常出現太平清醮｜長洲也有Jellycat？郭錦記無懼北上 推平安包公仔應戰長洲太平清醮｜飄色巡遊小童扮鄧炳強、油王及碰瓷黨 緊扣時事長洲太平清醮｜孝順仔代母買20個平安包 職員望銷量破去年紀錄長洲太平清醮｜碼頭現人龍 家長陪小演員提早入島 小童即場獻技搶包山｜航天資訊團體臨場放棄入場 趕回市區看太空人黎家盈升空