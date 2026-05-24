長洲太平清醮搶包山．直播｜12健兒爭包山王包山后　一人料被DQ

5月24日農曆四月初八是佛誕，長洲按傳統舉行太平清醮，並於5月25日凌晨0時0分在長洲北帝廟遊樂場進行搶包山決賽。今次有九男三女健兒分別爭奪包山王和包山后殊榮，當中多位已多次得到冠軍。他們要在3分鐘內，鬥搶得最多分數的平安包，最高的9分包在包山頂，但也是最危險，因如在限時前未能落到地，即會被DQ（取消資格）。3分鐘比賽時間結束，12號鍾玉川未能在最後一刻到地，料被DQ。



《香港01》直播比賽。



12位在初賽勝出健兒，5月25日凌晨0時0分在長洲北帝廟爭奪今年包山王包山后殊。( AI製圖片）

12號鍾玉川未能在最後一刻到地，料被DQ。(直播截圖)

【00:03】比賽時間結束。12號鍾玉川未能在最後一刻到地，料被DQ。

12位健兒一衝而上，爭奪包山頂9分包。（林子慰攝）

【00:02】大會響鐘，告知參賽者最後一分鐘。

嘉賓敲鑼聲一響，比賽開始。（林子慰攝）

【00:01】3分鐘比賽開始。

大會主席介紹參賽者。十屆「包山王」郭嘉明以46秒03完成賽事首名入圍。（直播截圖）

大會主席介紹參賽者。初賽排名第二的為去年選拔賽冠軍黃志傑。（直播截圖）

大會主席介紹參賽者。女子組排名首位的是六屆「包山后」黃嘉欣。（直播截圖）

大會主席介紹參賽者。去年的「包山后中后」龔子珊爭取再做包山后。（直播截圖）

搶句山比賽開始前，先有中樂鼓樂表演。（直播截圖）

搶句山比賽開始前，兩隻醒獅作出表演。（直播截圖）

搶句山比賽開始前，有電子炮竹為現場製造氣氛。（直播截圖）

【23:40】儀式正式開始，先帶來中樂鼓樂表演，主持人介紹出席嘉賓包括文體旅局副局長劉震等，之後為兩隻醒獅點睛，醒獅隨即作出生猛表演。

長洲搶包山比賽在5月25日凌晨0時在北帝廟遊樂場足球場展開，有12名健兒爭取包山王、包山后殊榮。(林子慰攝）

長洲搶包山比賽在5月25日凌晨0時在北帝廟遊樂場足球場展開，有12名健兒爭取包山王、包山后殊榮。(鄧倩螢攝）

長洲搶包山比賽在5月25日凌晨0時在北帝廟遊樂場足球場展開，有12名健兒爭取包山王、包山后殊榮。(鄧倩螢攝）

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康文署今日（26日）在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行「搶包山選拔賽」。（康文署提供圖片）

康文署今日（26日）在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行「搶包山選拔賽」。（康文署提供圖片）

康文署4月26日於長洲北帝廟遊樂場舉行選拔賽，有87名選手參加，成績最佳的12名參賽者，包括3名女選手，晉身今次決賽。

男子組有多名包山王晉級，其中十屆「包山王」郭嘉明以46秒03完成賽事首名入圍，排名第二的為去年選拔賽冠軍黃志傑，完成時間為46秒88。2012年包山王郭俊賢和2023年包山王鍾玉川也再度挑戰王者寶座。

男子組進身搶包山決賽的選手。（康文署提供資料）

女子組排名首位的是六屆「包山后」黃嘉欣，以53秒54完成賽事，排名在次位的為去年的「包山后中后」龔子珊，完成時間為55秒25。 林秀蕾2024年也曾入圍，惟未能完成賽事，今次再度挑戰兩位包山后。

女子組進身搶包山決賽的選手。（康文署提供資料）

▼2025年5月6日凌晨0時 長洲搶包山比賽▼

