今日新聞8分鐘｜私家車衝燈直撼紅的｜巴士座椅藏針　女乘客中招

長洲飄色｜小童扮鄧炳強、油王及碰瓷黨緊扣時事

今日（24日）是佛誕，長洲太平清醮各重點活動會一一進行，包括下午的重頭戲飄色巡遊。今年巡遊隊伍的主題包括諷刺圍標現象的「大圍收」、取材自國際油價高企的「高不可攀」、靈感來自碰瓷黨的「⁠⁠一網成擒」等。飄色巡遊下午兩時在北帝廟遊樂場起步，《香港01》將直擊過程。

長洲太平清醮｜孝順仔代母買20個平安包 職員望銷量破去年紀錄

長洲太平清醮重點活動將於今日（24日）佛誕舉行，一年一度備受矚目的飄色巡遊及搶包山比賽，吸引不少市民及遊客專程入長洲觀賞。今早記者在中環碼頭已見到有人龍準備乘船入島。除了精彩的巡遊外，象徵平安健康、印有紅色「平安」二字的平安包更是遊客必買的食品。有長洲餅店職員表示，不擔心港人北上消費會影響生意，並指今年人流似乎比去年更暢旺，希望今年的銷量再創新高：「梗係衝破紀錄啦，好過舊年！」有孝順仔今日更專程入長洲為母親購買平安包，轉送同事。

車Cam｜大圍私家車疑衝燈轉彎 和直駛的士相撞 3人受傷送院

大圍發生車禍。今日（24日）凌晨零時許，一輛市區的士沿紅梅谷路往港鐵大圍站方向行駛，另一輛私家車則沿紅梅谷路往獅子山隧道方向行駛，右轉入田心街時，的士繼續直駛，兩車繼而相撞，45歲曾姓的士男司機和24歲冼姓男乘客分別胸口和手臉受傷，26歲蘇姓私家車女司機同樣胸口受傷，3名傷者清醒由救護車送往威爾斯親王醫院接受治理。

西灣河2男持棍扑頭逃走 男傷者送院 現場遺下斷棍和染血鴨舌帽

西灣河發生傷人案。據了解，昨晚（23日）11時許，兩名男子在太康街31號對開鯉景灣休憩處懷疑持木棍襲擊一名41歲劉姓男子，歹徒逞兇後立即逃離現場，劉男同事見狀報警。

中環城巴座椅藏針 女乘客遭刺傷後腰送院

有巴士座位遭人藏針。今日（23日）晚上8時25分，警方接獲一名43歲劉姓女子報案，指在城巴路線15C巴士上，被藏在座椅的針刺傷後腰。巴士於中環民光街33號對開停下，救護員到場將事主送往瑪麗醫院治理。

消息指，劉女在花園道纜車總站登上巴士，被刺傷藏在巴士尾排右邊座位椅背的縫紉針刺傷後，縫紉針大約5厘米長，劉女自行用紙巾包着縫紉針交予警員。警方經調查後，案件列作「企圖有意圖而傷人」，交由中區警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。城巴指，正配合警方調查。

上海大學生上課睡覺被叫醒砸東西怒吼｢殺殺殺｣ 教師道歉反被激讚

近日，有網民發佈影片指，在上海第二工業大學一課堂上，一名學生在課上當眾怒吼，引發關注。影片顯示，一名男同學站在講台前與老師發生爭執，情緒失控怒喊「殺、殺、殺」，老師為避免衝突升級，向學生道歉，隨後學生摔門而出，最終老師提前下課。

白宮附近爆槍擊 美媒：槍手有精神病紀錄 去年曾闖白宮不果被捕

美國白宮附近5月23日爆發槍擊事件，一名槍手遭特勤局人員擊斃，一名旁觀者中槍受傷。美媒引述消息指，槍手是21歲男子貝斯特（Nasire Best），他有精神病紀錄，曾於去年7月試圖闖入白宮，並聲稱自己是「耶穌基督」（Jesus Christ），其後遭特勤局人員逮捕。當局正對槍擊案進行調查，尚未正式公布槍手的確切身份。

機場二號客運大樓5.27啟用 最新T2內貌、大堂及離港流程一片直擊

香港國際機場二號客運大樓(T2)旅客離境設施將會下周三（27日）正式啟用，機管局今日（22日）率先舉行傳媒參觀活動，介紹二號客運大樓設施及旅客離港流程。據之前介紹，入境處在T2離境大堂設置了35條最新型號的e-道及60個出境傳統櫃位。最新型號的e-道集「登機易」、「離境易」及「非觸式e-道」服務功能於一身，方便不同旅客使用。

離境大堂的新設施將會大大提升通關效率，有效應對不同時段的人流高峰。入境處同事會繼續秉持專業高效的服務精神，確保口岸設施運作暢順。為旅客提供優質及便捷的出入境服務。新T2內貌、離境大堂及離港流程一片直擊。