黎家盈太空人｜港大直播升空師生齊歡呼　前同事：她令我看到希望

神舟二十三號載人飛船在周日（5月24日）深夜發射，首位港產太空人黎家盈以載荷專家身份升空，創造歷史。黎家盈由本科開始就讀於香港大學，擁有港大計算機科學博士學位。港大特意舉辦直播活動，數十師生參與。



港產太空人黎家盈升空，港大師生齊聚一堂，觀看直播。（何夏怡攝）

神舟二十三號在深夜11時08分33秒發射升空。進入最後倒數之際，觀看直播的港大師生都屏住呼吸，有人舉起手機記錄歷史性時刻。發射前最後十秒，全場開始一起倒數。火箭升空一瞬，在場人士一起歡呼鼓掌，揮舞手中五星紅旗和特區旗。

參與直播活動的港大師生可謂來自五湖四海，包括在港大護理學院任教的前食物及衞生局局長陳肇始、港大臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅，另外亦有多名本地、內地及海外學生。

黎家盈的博士導師、港大工程學院計算與數據科學學院名譽副教授鄒錦沛在線上參與直播活動。（何夏怡攝）

黎家盈博士導師鄒錦沛：很幸運有這個學生

黎家盈的博士導師、港大工程學院計算與數據科學學院名譽副教授鄒錦沛在線上參與直播活動，他表示，為黎家盈感到驕傲，很幸運有這個學生，為她入選國家航天員培訓和上太空執行任務感到榮幸。

鄒錦沛又表示，近日收到很多友人的恭喜，希望黎家盈回來後能分享太空與人生經歷，祝福她一切順利、旅途愉快。

研究團隊同僚形容黎家盈友善謙虛肯幫人

與黎家盈同為鄒錦沛研究團隊成員的江以藻到場觀看升空直播。他表示，2012年時因參加鄒錦沛的研究團隊而與黎家盈結識，對她的印象是「感覺到好友善、學識好高但好謙虛」。他說當時黎家盈專注海關網上侵權研究，雖然大家的研究項目不一樣、沒有直接合作，「但係佢好肯幫人，我哋有問題需要支援，佢係義不容辭」。

黎家盈在港大做研究時的同僚江以藻稱，對黎家盈的印象是「感覺到好友善、學識好高但好謙虛」。（何夏怡攝）

黎家盈畢業進入警隊後，江以藻曾與她有過幾次交流，得知她工作非常繁忙，亦有三個子女要照顧，佩服她的能力和堅持。他寄語黎家盈保重身體，順利完成太空任務，在喜歡的領域裡更進一步。

原來一個做IT嘅人，都可以上太空，佢（黎家盈）令我哋見到希望。 江以藻

大一學生：期待黎家盈到港大分享心路歷程

港大電子工程學大一學生袁書逸最先到達會場。她說，作為港大學生，能來看校友黎家盈升空，心情很激動和自豪。她形容自己周日早上開始一直和室友討論神舟二十三號，感嘆國家航天事業發展很迅速，亦令她了解太空站建造、人工智能（AI）技術等職業發展相關內容。

港大生物系一年級學生楊圓圓亦表示，能和大家一起見證校友黎家盈升空，心情十分激動。她說，若黎家盈將來到港大做分享，最想聽她說如何準備升空、接受哪些訓練和心路歷程，「反正就是很期待她可以來分享」。她又說，之前看過很多中國在航天探索的內容，「感覺這次（神舟二十三號）心理距離更近，不僅是校友，更是第一個香港宇航員升空」。

神舟二十三號將於周日晚（24日）發射升空，首位港產太空人、女警司黎家盈將升空執行任務。（新華社）

從120人中脫穎而出 成為首位「港產」太空人

黎家盈在香港土生土長，分別於2006年及2011年在港大計算機科學系，取得碩士和博士學位。其後，她循專業技能途徑投考加入警務處，從事資訊科技相關工作，現職警司。

2022年，國家啟動第四批預備航天員選拔工作，並首次在香港選拔載荷專家。當時本港有120人報名，特區政府從中推薦40人參加複選，最終黎家盈脫穎而出。

神舟二十三號航天員黎家盈與記者見面。（香港01直播截圖）

經歷72小時睡眠剝奪等極限訓練

第四批預備航天員中香港載荷專家的招募及初選工作，由創科局負責。局長孫東近日在網誌中回憶，曾親自面試了包括黎家盈在内的多位候選人，形容「家盈是我當時最看好的幾位候選人之一」，誇讚她「性格平穩，謙虛中藏着智慧」。

2024年8月正式入隊後，黎家盈先後完成了8大類200餘項訓練科目，累計1700多個學時，以優秀成績通過了飛行資格評定。根據任務安排，她完成了空間科學研究與技術試驗、空間站組合體管理以及載人飛船和空間機械臂操作等飛行任務強化訓練。

香港首位「港產女太空人」黎家盈，已正式入選神舟二十三號乘組，並將於周日（24日）升空。（央視截圖）

她亦在訪問中披露一些挑戰大的訓練，包括72小時睡眠剝奪、48小時沙漠訓練，以及6日5夜的洞穴訓練；亦有航天耐受性訓練，例如離心機和轉椅訓練。