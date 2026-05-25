搶包山｜郭嘉明成11屆包山王　包山后龔子珊：心態是要快過黃嘉欣

5月24日農曆四月初八是佛誕，長洲按傳統舉行太平清醮，佛誕翌日凌晨0時0分在長洲北帝廟遊樂場足球場進行搶包山決賽，緊張的3分鐘比賽迅速完結。包山王再次由「包山王中王」郭嘉明獲得，將紀錄推出11屆。



包山后則由「包山后中后」龔子珊衛冕，是她第四次奪女子組冠軍。龔子珊說，六屆「包山后」黃嘉欣比賽時就在她旁，形容今年的比賽是競爭最大的一年。她說，由底排上頂，抱着的心態便是要比黃嘉欣更快，「你見佢一路同我都係膊頭掂膊頭咁，如果我慢過佢一步，我就會攞少好多包。」



長洲搶包山決賽今（25日）凌晨0時0分舉行，比賽開始時，眾選手向包山頂進發，目標是取到最多分數最高的9分包。（鄧倩螢攝）

長洲搶包山決賽今（25日）凌晨0時0分舉行，比賽開始時，眾選手向包山頂進發，目標是取到最多分數最高的9分包。（鄧倩螢攝）

長洲搶包山決賽今（25日）凌晨0時0分舉行，比賽開始時，眾選手向包山頂進發，目標是取到最多分數最高的9分包。（鄧倩螢攝）

長洲搶包山決賽今（25日）凌晨0時0分舉行，比賽開始時，眾選手向包山頂進發，目標是取到最多分數最高的9分包。（鄧倩螢攝）

2023年包山王鍾玉川未能在限時內落地 被取消資格

一年一度的長洲搶包山決賽在長洲北帝廟遊樂場舉行，踏正凌晨零時，文化體育及旅遊局副局長劉震嗚鑼，12位健兒隨即攀上包山，眾選手均向包山頂進發，目標是取到最多分數最高的9分包。最快登頂的是十一屆「包山王」郭嘉明。3分鐘的賽事時間結束時，2023年包山王鍾玉川未能成功落地，被取消資格。

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今屆「包山后」是上屆的「包山后中后」龔子珊，得分為760分。至於「包山王」，則為上屆「包山王中王」郭嘉明，得分為999分。此外，男子組亞軍為郭俊賢，得分為853分；男子季軍則為黃志傑，得分為742分。「袋袋平安獎」由馬學銘奪得，他取得177包（不計分數），為所有選手中最多。

龔子珊表示，今年是她連續3年勝出比賽，對此感到開心，指六屆「包山后」黃嘉欣比賽時就在她旁，形容今次的比賽是歷年來最激烈的。她又說，由底到底抱著的心態都是要較黃嘉欣更快到頂，「因為嘉欣都係一個好快嘅攀爬者，你見佢一路同我都係膊頭掂膊頭咁，如果我慢過佢一步，我就會攞少好多包。」她續指，未來亦會繼續參加搶包山比賽，挑戰自己。

郭嘉明指天氣熱影響狀態 形容鍾玉川是強勁對手

郭嘉明表示，每年都覺得只要能參與到比賽便很開心，沒有在乎輸贏。他說，在晚上10時到場時，仍感到狀態良好，惟天氣較熱，其後精神狀況相對而言受到影響。他又說，吸取以往被DQ的經驗，聽到大會說僅剩一分鐘時，但急不及待要準備落地。對於鍾玉川被DQ，他認為這是每個選手均有機會遇到的問題，形容對方是一位強勁的對手，吸取經驗後下次會表現得更好。