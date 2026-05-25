醫管局來電顯示5.26起轉18285、18286開首　公立醫院電話號碼一覽

醫院管理局今日（25日）提醒由明日（26日）起，醫管局轄下各單位，包括公立醫院、家庭醫學診所、專科門診診所、醫療機構及醫管局總辦事處，會陸續轉用一組介乎1828 500至1828 599或1828 600至1828 699的號碼作為來電顯示用途，預計6月底完成。



醫管局指，所有新號碼只會用作醫管局撥出的來電顯示用途，當市民回撥來電號碼，一般只會聽到電話錄音提示，告知來電是由哪一間公立醫院或診所撥出，如有需要，職員稍後會再聯絡，該撥號不會接駁至相關公立醫院或診所。



至於致電醫管局轄下各運作單位的電話號碼維持不變，基於運作需要，部份運作單位仍保留直線電話或以手提電話聯絡市民。公立醫院等醫管局單位回撥號碼一覽。



醫管局2026年5月26日起分階段轉用「18285」或「18286」的來電顯示開首號碼。（醫管局海報）

醫管局運作單位來電顯示及致電號碼：



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轉用過程預計6月底完成 涉及公立醫院、專科門診診所等

明日起，醫管局轄下各運作單位，包括公立醫院、家庭醫學診所、專科門診診所、醫療機構及醫管局總辦事處，會陸續轉用一組介乎1828 500至1828 599或1828 600至1828 699的號碼，作為來電顯示用途，預計6月底完成。

新來電顯示號碼撥號不會接駁至相關公立醫院或診所

醫管局指，所有新號碼只會用作醫管局撥出的來電顯示用途，協助公眾識別來電。當市民回撥來電號碼，一般只會聽到電話錄音提示，告知來電是由哪一間公立醫院或診所撥出，如有需要，職員稍後會再聯絡，該撥號不會接駁至相關公立醫院或診所。

至於致電醫管局轄下各運作單位的電話號碼仍維持不變，市民可瀏覽醫管局網頁查看相關致電號碼。此外，基於運作需要，部分運作單位仍保留直線電話或以手提電話聯絡市民。

減少因宣傳來電或擔心遇上電話騙案錯過來自急症室或病房緊急來電

醫管局發言人強調，轉用18285或18286開首的來電顯示號碼，目的是讓市民清楚識別醫管局來電，減少因為過多宣傳來電或擔心遇上電話騙案而拒絕接聽電話，甚至錯過來自急症室或病房的緊急來電。