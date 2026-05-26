其士集團爭產　吳家樂妻為創辦人第五女獨得父股份　長女不服興訴

其士集團創辦人周亦卿於2018年去世，根據他於2015年訂立的遺囑，他把持有的六成股份給予第五女兒周蕙蕙(即藝人吳家樂的妻子)，其他資產平分給遺孀和六個女兒。長女不服，入稟控告作為遺產執行人的五及六妹，質疑2015年遺囑的有效性，案件今(26日)在高等法院開審。長女的律師指，父親生前的意願是成立信託，以免公司股份落入外人手中，而非把全部股份贈給某一名子女。長女又指父親曾中風，質疑他立該遺囑時的精神能力。



五及六妹的律師卻指，父親在患癌後決定立該遺囑，患癌並無影響其精神能力，他把股份全給第五女，因知她有能力凝聚家庭，其父定立遺囑時是知曉其內容的。



原告為周亦卿的長女周莉莉，被告為五女周蕙蕙(即藝人吳家樂的妻子)和六女周薇薇，兩人為2015年遺囑的執行人。

第五女周蕙蕙是藝人吳家樂的妻子。(朱棨新攝)

藝人吳家樂(圖)是其士集團已故創辦人周亦卿的女婿，吳妻子周蕙蕙亦捲入爭產案。

原告周莉莉。(朱棨新攝)

周莉莉是其士集團執行董事。(其士集團網頁圖片)

2009年遺囑指死後80年分給後人

周亦卿和妻子育有六女一子，他於2018年去世，終年82歲。他生前訂立4份遺囑，其中2009年的遺囑，現時只有一份未有其簽署的副本。該遺囑訂明遺產將於周亦卿死後80年分給在生的後人，公司股份以外的資產和收入用以供養家族。

2015年改遺囑把1.89億股給第五女

根據2015年的遺囑，周亦卿把其持有62%其士股份、即約1.89億股，贈予周蕙蕙，其他資產分給遺孀和六個女兒，而長女周莉莉則挑戰2015年遺囑的有效性。

原告指周亦卿無意把股份贈予某一人

代表原告的資深大律師沙惜時陳詞指，周亦卿於1970年創立其士，公司之後日漸發展，員工數目數以千計。他無意把所有股份贈予某一人，因此舉有股份落入外人手中的風險。因此，2015年遺囑把他持有的股份全部贈予周蕙蕙，不符周亦卿的意願。

因周亦卿中風未成立信託

原告續指，周當時考慮成立信託，並把股份注入該信託，避免股份落入外人手中。原告指，根據第六女兒周薇薇和當時有份準備2015年遺囑的律師之間的電郵，顯示周亦卿的意願是把公司股份注入信託。惟該律師的法律意見，加上周亦卿於2016年中風，最終未有成立信託。

質疑周亦卿是否明白遺囑內容

原告亦指，周亦卿是否明白據2015年遺囑的內容，是案中重要議題。惟原告質疑當時周的精神能力，並指周患有糖尿病、高血壓等，亦曾三次中風。此外，有醫生認為周患有腦小血管病等。

知患肝癌後決定把遺產留第五女

代表被告的資深大律師余若海陳詞強調，周亦卿知道2015年遺囑的內容。余指，周亦卿於2015年10月26日知悉自己患有肝癌，並於27日和28日向肝膽胰外科專科醫生盧寵茂求醫，故於10月29日訂立2015年遺囑。余指，這是都不是巧合，並指周當時知道將會接受手術，而他在知悉遺囑內容下，決定把股份無條件地給五女周蕙蕙，而周亦卿亦就遺囑內容寫下便條。

患癌但不影響精神能力

余若海又指，周亦卿雖然患有肝癌，但不影響其精神能力。而他於當時亦積極參與公司業務，和履行其公職，如他為巴林駐香港名譽領事，曾連同商界出訪巴林。

五女曾承諾把股份轉移給家族信託

此外，余若海亦提及，周亦卿和五女的關係密切，周亦卿知道五女的處事手法，相信她可以凝聚家人。在周亦卿去世後，長女和二女周蕙禮不滿2015年遺囑安排，五女為避免家人爭拗，遂承諾把2015年遺囑下所得的公司股份轉移給家族信託。案件明續。

案件編號：HCAP 22/2019