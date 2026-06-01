貨車司機當馬路「碰瓷」叫學生當乘客扮傷　獲賠後擊掌　認罪候判

貨車司機涉在港自製「碰瓷」意外，故意撞向掉頭或轉線的車後，訛稱他車上的中學生乘客受傷，迫使對方司機賠一千至兩萬元不等。有事主見付款後有人擊掌慶祝，表現興奮，懷疑是騙局，但為免麻煩照付款和解。貨車司機及一名曾當女乘客扮受傷的女子，今（1日）在區域法院承認欺詐、串謀欺詐及企圖欺詐等14罪。暫委法官陳永豪斥被告的行為非常之惡劣，且食髓知味，但先為女被告索取社會服務令報告，把案件押後至6月22日判刑。



男被告認13罪女被告認1罪

兩名被告：趙康勝（案發時24歲，貨車司機），及女被告譚詩穎。趙承認欺詐、串謀欺詐及企圖欺詐等共13罪，女被告則認一項串謀欺詐罪。控罪指，他們2023年11月4日至2024年4月10日期間，在港連同他人蓄意撞向其他車輛，並訛稱受傷，要求金錢賠償，導致其他司機蒙受不利。

兩名被告：趙康勝及譚詩穎在區域法院認罪。(黃浩謙攝)

官稱將判以年計監禁

暫委法官陳永豪斥，趙的行為是「非常之惡劣」，受害人有不少是的士司機，因擔憂被停牌會影響生計，故向被告賠償。趙的犯案技巧純熟，一而再，再而三，猶如「食髓知味」，又利用年青人當乘客藉以製造壓力，行為可恥，是加刑因素，會判趙以年計監禁，而女被告的基本刑期亦可能以兩年起計，仍先為她取社會服務令報告才判刑。

見前面車掉頭轉線突加速製造碰撞

案情指，在2023年10月19日至2024年4月10日期間，趙多次在駕駛時，見到有司機，特別是的士或校巴準備掉頭或轉線，便突然加速，撞向其他車輛，並向司機訛稱其車上的乘客受傷，要求千元至兩萬元的賠償。被告又威脅，若不賠錢便會控告他們。

找中學生當成客扮受傷施壓

有案發時在被告車上的青少年乘客指，趙曾向他表示要「出去撞下」，他明白趙是想造成碰撞，以獲取金錢。趙又稱，因為對方沒有留意路況，他才能製造到看來是對方出錯的意外。趙為迫使受害司機付款，並找來中學當其乘客，指示他們假裝意外中受傷，迫司機付款和解。

有受害司機見乘客獲賠後擊掌興奮

部份受害司機表示，趙在事故發生後與乘客擊掌，表現興奮，甚至在車上進食，懷疑他是故意製造意外，但為免麻煩，仍向他支付費用以和解。

女被告曾跟被告遊車河時扮受傷

在2024年3月，趙曾問女被告譚詩穎有沒有興趣賺錢，指她只需要作為乘客去「遊車河」，及在交通意外後假裝受傷。其後二人分別在三個地方佯裝遇上意外。譚在趙的指示下，要求救護人員進行醫療檢驗。趙三度與對方司機達成和解並收取賠償。

案件編號：DCCC645/2025