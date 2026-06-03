中年漢搶婦人頸鏈　稱犯案因臨近生日「請阿媽飲茶」　判囚兩年

有多項案底的47歲男子涉在街上尾隨六旬婦至其住所，再在走廊搶劫其價值近4千元的金頸鏈，被捕後聲稱因為臨近生日，「請阿媽飲茶」而犯案。男子今（3日）在區域法院承認一項搶劫罪。法官陳廣池判刑時指，被告自稱「孝子」，其愚蠢行為卻令父母傷心，而且他並非在街上隨手搶劫，而是尾隨事主至案發地再犯案，考慮到被告認罪，事主最後亦失而復得，終判囚2年。



被告鄭文基（48歲）被控1項搶劫罪，指他在2024年9月23日，在九龍秀茂坪順利邨利富樓某層的走廊，搶劫鄭姓事主，劫去一條頸鏈。

法官指被告自稱「孝子」 他的愚蠢行為卻令父母傷心

法官陳廣池引述辯方求情指，被告中一學歷，患有焦慮及抑鬱逾20年，並在2024年患上驚恐症。案發之後一天為被告的生日，他是因為想家人開心，同時因經濟壓力思緒浮沉，故見到金鏈時萌生了不理智念頭，一時貪心而犯案。他求情信中自稱「孝子」，承諾不會再犯，望法庭給予機會照顧雙親。

陳官指，被告自1997年起有涉毒、詐騙及店鋪盜竊的案底，曾被判囚及罰款，但他並沒有珍惜機會，在2024年再次干犯搶劫罪。被告自稱「孝子」，其愚蠢行為卻令父母傷心。

陳官稱，被告搶走事主價值3900元的金鏈，期間有使用武力，幸好事主沒有受傷。被告亦非在街上隨手搶劫，而是尾隨事主至案發地再犯案。考慮到被告認罪，事主最後亦失而復得，終判囚2年。

被告尾隨事主進入大廈 在升降機內行劫

案情指，鄭姓事主於案發當日晚上7時，從平台經有密碼鎖的入口進入大廈。在等候升降機期間，被告身穿黑色衣服敲門。事主以為他是住户，於是開門讓被告入內。

被告其後緊隨事主進入升降機，但沒有按下任何按鈕。到達案發樓層後，事主聽到身後有人大聲說話，於是轉身，看見被告將手臂伸向其心口，於是護住。二人糾纏間，被告的電話掉了在地上，事主趁機逃回住所。

被告被捕後稱 案發後一天是他生日 為「請阿媽飲茶」遂行劫

事主回家後，發現原本戴著的頸鏈不翼而飛，而且後頸發紅，於是報警。警方其後在走廊找回掛在金鏈上的玉吊墜。

在同年9月24日，警方拘捕被告。他在警誡下承認：「我今日生日等錢洗，請阿媽飲茶，先搶個女人條鏈。」被告其後在錄影會面中表示，他在順利街市看到事主戴著金鏈，於是尾隨她至涉案大廈，跟著她進入升降機。在奪去事主的頸鏈後，他走樓梯至下一層，再坐升降機離開。

案件編號：DCCC108/2025