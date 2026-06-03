錦田牧羊場無牌經營屠場、非法屠宰食用牲口　男東主被判監3個月

食環署今（3日）表示，一名男子早前於元朗區錦田一個牧羊場內無牌經營屠場、非法屠宰食用牲口及出售禁售食物，違反《屠房規例》和《食物業規例》，今日在屯門裁判法院承認有關控罪。法庭就三項控罪分別判處監禁3個月，上述刑期同期執行。



食環署(資料圖片)

食環署發言人表示，署方於今年4月16日聯同警方採取突擊行動，成功搗破在該牧羊場內進行的非法屠宰羊隻及出售禁售食物活動，拘捕並檢控該名男子。根據《屠房規例》及《食物業規例》，無牌經營屠場、非法屠宰食用牲口或出售禁售食物均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款五萬元及監禁六個月。

發言人強調，食環署十分關注非法屠宰食用牲口及售賣禁售食物的情況，會致力採取嚴厲執法行動，打擊有關違例行為。署方呼籲，市民如發現有非法屠宰活動或對零售商出售的肉類來源有所懷疑，可致電1823舉報。