運輸署批出自動駕駛巴士先導牌照　欣澳至小蠔灣試行　為期約三年

運輸署今日（5日）公布，向一間旅遊巴公司批出一個自動駕駛車輛先導牌照，批准其在欣澳至小蠔灣測試一輛自動駕駛巴士。運輸署表示，此項目獲智慧交通基金資助，開發適用於香港複雜道路環境的20座自動駕駛巴士，並測試利用「類神經傳感事件相機」技術，以縮短自動駕駛系統的反應時間和反應距離。



項目營辦人為恆寶旅運有限公司，早前向運輸署申請測試一輛自動駕駛巴士，途經欣澳公共運輸交匯處、欣澳道、翔東路及愉景灣隧道收費廣場。（運輸署網站）

項目營辦人為恆寶旅運有限公司，早前向運輸署申請測試一輛自動駕駛巴士，途經欣澳公共運輸交匯處、欣澳道、翔東路及愉景灣隧道收費廣場。測試期間，車上會長駐有後備操作員以在有需要時接管車輛操控。

運輸署根據《道路交通（自動駕駛車輛）規例》，向其批出自動駕駛車輛先導牌照，有效期為今年6月12日至2029年8月15日。

運輸署表示，此項目獲智慧交通基金資助，開發適用於香港複雜道路環境的20座自動駕駛巴士，並測試利用「類神經傳感事件相機」技術，以縮短自動駕駛系統的反應時間和反應距離。項目完成後將提供實用數據，提升適用於香港的自動駕駛技術。