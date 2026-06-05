修中大例｜取代評議會　校方指會員多難召大會　校友促檢討非取締

中文大學校董會提出修訂《中大條例》，料年內提交立法會審議。校方今晚（5日）舉行第二場諮詢交流會，數十名校友、學生及教職員出席。



據悉，多名校友關注，校方擬以新的校友顧問委員會取代原有校友評議會，或損害畢業生參與校政的機會；亦有人擔心，修例提出禁止任何人在未經大學校董會同意下使用大學名稱，會影響現有學生或校友組織的合法性。



中文大學校董會提出修訂《中大條例》，料年內提交立法會審議。（資料圖片／夏家朗攝）

中大今日就修訂《中大條例》舉行兩場諮詢會，聽取各方意見。第二場諮詢會於夜晚6時半舉行，中大副校長岑美霞、陳德章、協理副校長（傳訊及公共關係）曾幗屏出席，超過50名校友、學生及教職員參與。

校友顧問委員會成員要由校友組織選出 出席者憂變「小圈子」委員會

據悉，多名出席者在會中關注，修例擬以校友顧問委員會取代校友評議會，將會損害校友議論校政的途徑。

現時所有中大學生在畢業後，將自動成為校友評議會成員，但校友顧問委員會委員則要由校友組織選出，並由校董會委任。有出席者提到，部分畢業生或因較少參加校友活動和組織而難以獲選，擔心出現「小圈子」委員會的可能，未必能代表所有校友意見。

校方：中大評議會會員已達30萬人 難以召開周年大會

校方曾在文件中解釋，之所以有此修例，是因為中大評議會人數已達30萬人，難以召開周年大會。有人質疑，港大畢業生亦會同樣有數十萬人，卻仍能運作；亦有人表示，倘若難以召開會議，應檢討評議會的行事方式，而非直接取締。

中文大學今日舉行兩場諮詢會。首場有數十名學生、校友及教職員到場。(任葆穎攝）

使用中大名稱需獲批 出席者批損害中大人之間連繫

另外，多名校友關注有關使用大學名稱的修訂。校方在會中表示，正如公司名稱一樣，「中大」名稱是一個品牌，校方希望藉修例保障中大的商標。有校友則認為，中大是一個公共機構，並非商業機構。加上不少學生和校友組織名稱都含有「中大」，擔心修例會影響這些組織的合法性，並會令人規避使用中大名稱，損害中大人之間的連繫。

校方：修訂主要想保障中大商標 用以監管私人公司

校方在會議結束時簡短回應，相關修訂主要想保障中大商標，主要會用以監管私人公司。至於其他學生組織，仍可根據現有機制向校方申請使用中大名稱。

校友擔心未必會影響結果：就算我哋講完意見，又有幾大影響呢？

去年畢業、曾參加書院學生會的校友阿Mo在會議後表示，十分關注今次就使用大學名稱的修訂。雖然校方在會中表示，不會剝奪學生和校友組織使用中大名稱的權利，但他擔心校方日後的取態有機會改變。他又指，過往校方提出調整關校園架構，都沒有作校內諮詢，今次雖有諮詢會，但擔心未必會影響結果，「就算我哋講完意見，又有幾大影響呢?呢個真係要諗一諗。」

中大回覆查詢時指，今日兩場諮詢會共有近百人參與。校方指，諮詢期將於6月23日結束，歡迎各持分者在諮詢期結束前提交意見。

中大校董會早前提出修訂《中大條例》，包括取消有33年歷史的校友評議會，成立由校友組織提名、校董會委任的「校友顧問委員會」；禁止任何人在未經大學校董會同意下使用大學名稱；另外，中大亦擬修訂校長及副校長的罷免理由，除一般性質表述「好的因由」（Good cause）外，可用「行為不檢、不稱職、效率欠佳」作理由。