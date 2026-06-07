腦癱子案研訊｜醫委會代表批涉事醫生供詞荒謬　指疏忽即專業失當

雙非男嬰黎遠建腦癱案遭拖延16年，醫委會4月底重啟研訊，今日（7日）展開結案陳詞。醫委會秘書處代表律師認為，無論醫生的疏忽嚴重與否，只要有疏忽就是「專業失當」。他又批評涉事醫生薛守智供詞「荒謬」，其作供內容與當年他事後與黎遠建家屬的錄音有矛盾。



2026年6月7日，醫委會雙非嬰兒腦癱案重啟研訊進入結案陳詞，病人父母黎志堅（右二）及彭紅英（左二）早上到場。（湯致遠攝）

2026年6月7日，醫委會雙非嬰兒腦癱案重啟進入結案陳詞，涉事兒科醫生薛守智出席應訊。（湯致遠攝）

醫委會秘書處代表律師：涉事醫生理應考慮更嚴重疾病的風險

醫委會秘書處代表律師呂世杰陳詞指，本港醫生註冊條例沒有訂明「專業行為失當」的定義，亦沒指出專業失當與事故嚴重性是否有關。他認為應參考過往案例，無論醫生的疏忽嚴重與否，只要有疏忽就是「專業失當」。

呂世杰又指，嬰兒「濁奶」與癲癇病情相似，薛應該要考慮到嬰兒患更嚴重疾病的風險，不可只依賴護士說法來作判斷，而且嬰兒病情變化可以很快，薛應盡快返回醫院檢查，但他選擇繼續在家睡覺，屬於專業失當。

指涉事醫生供詞與家屬錄音有矛盾

他並批評薛守智供詞「荒謬」、「得把口」，形容他為「機會主義者」，把握機會增潤自己的證據。他指，薛曾指何姑娘在事發時沒有通知他嬰兒抽筋，然而根據薛與黎遠建家人會面時的錄音，他親口承認何姑娘有告訴他「佢（男嬰）好似想抽筋。」

呂世杰認為，醫委會應該採納何姑娘版本的證供，因為與醫療記錄最吻合。他又指，何姑娘當時應對嬰兒情況有所警覺，否則不會在深夜致電薛，認為她故意向薛隱瞞資料的說法不合理。

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家屬：證據清晰 若結果未如期望或司法覆核

男嬰父母黎志堅及彭紅英今早到場旁聽。黎志堅開庭前接受訪問，稱心情相當複雜，期望判決可還兒子一個公道，「其實前兩次嘅研訊都好清楚，啲證據又好、或者啲證人證詞又好，整件事都非常之清晰嘅。我哋期望會有好結果，還遠建一個公道。」他又指，倘若今日結果未如期望，會考慮司法覆核。

黎志堅和太太彭紅英是深圳居民，16年前來港在浸會醫院誕下兒子黎遠建。黎遠建出生三天後出現手腳抽搐，最終因腦膜炎致腦癱及四肢殘障。研訊主要爭議點在於2009年12月22日（即出事當日）凌晨，當值護士有否向薛守智匯報男嬰的抽搐症狀，以及薛守智首次得悉嬰兒有異常情況後的處理是否妥當。