小馬大本營預約懶人包｜$50體驗5大活動　預約連結及入場資訊一覽

馬會「小馬大本營」6月22日起正式開放予公眾，今日（9日）上午10時起接受預約，每張門票劃一50元。大本營設有多項活動，焦點是小朋友可以體驗騎馬，了解馬匹的起居飲食及護理方面等知識。



今早預約時間網站排隊人眾， 至上午11時，網頁顯示系統繁忙，籲耐心等侯。馬會指，為方便更多客人使用網上訂座服務，進入網站後，請於20分鐘內完成網上訂座，否則閣下有可能需要再次排隊進入網站。小馬大本營預約資訊，一文看清。



小馬大本營預約連結

小朋友可以親身體驗騎馬。（資料圖片/彭紹殷攝）

小馬大本營幾時開始？

賽馬會「小馬大本營」6月22日起正式開放予公眾，在馬季期間（即每年9月至翌年7月中旬）除了賽馬日，其他日子都開放；在賽馬休季期間（即每年7月下旬至8月），只於星期二至日開放，逢星期一休息。

小馬大本營幾點開放？

活動分為上下午兩個時段：上午時段為上午10時至中午12時，下午時段為2時30分至4時30分，每個時段名額最多32人，包括家長與小朋友，其中最多28位小朋友可參與小馬策騎，名額先到先得。

小朋友在馬房可近距離接觸馬匹。（資料圖片/彭紹殷攝）

小馬大本營有乜玩？

．大本營設有五項活動，包括「小馬策騎體驗」、「互動小馬教室」、「馬房參觀」、「與迷你小馬留影」及「趣味學習區」，參加者於活動兩小時內遊覽所有設施，期間會有導賞團帶領參加者。

．「趣味學習區」，參加者會獲發一本教育手冊，能增加對馬匹與馬術世界的知識，設施亦可供小朋友為小馬圖案填色。現時4歲小朋友Zoe參與大本營同樣地表示「1000分開心」，家長蘇太指平時較少讓小朋友接觸馬匹，活動可讓小朋友吸取許多新知識。

．參加者可以與大本營內的迷你小馬合照，更可以走進馬房參觀，並在互動小馬教室中認識他們的生活環境，了解他們的起居飲食及護理知識。

活動有導賞員示範如何為馬匹清潔。（資料圖片/彭紹殷攝）

小馬大本營點預約？

預約開放日：2026年6月9日10:00

門票：劃一收費$50（所有參加者）

預約：＞＞按此＜＜

學校及團體預約：ponyworld@hkjc.org.hk / 2339 0039

*每天開放未來60日之預約

到訪小馬大本營有甚麼服飾要求?

訪客最低衣著要求為：須穿著長褲、T 裇或運動服，並配以皮鞋或運動鞋；不可穿著拖鞋或涼鞋。

小馬大本營騎馬有限制嗎？

參加策騎體驗的兒童須年齡介乎3至14歲、身高1米或以上，以及體重70公斤以下。小馬大本營的其他活動則歡迎所有人士參加。

接近小馬時有甚麼要注意?

小馬與其他動物一樣，對突如其來的聲響或快速動作可能會出現反應或不可預測的行為。為確保安全，請於場地內保持平靜步行，切勿奔跑。此外，請避免從小馬背後接近或走過，並只可在工作人員允許下接近小馬。每匹小馬都有其獨特個性，當中不少都喜歡被關注和愛護。