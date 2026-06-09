地盤工涉11年前圖與女友7歲女肛交　並要她口交　他否認指控受審

地盤工被指11年前企圖與女性朋友的7歲女兒肛交，但不成功，他亦涉曾要女童為他口交，並曾要女童吞精，每次都會給女童100元「買糖食」。男工否認非禮、企圖與21歲以下女童作出肛交等5罪，案件今（9日）在高等法院開審。



被告張裕康，41歲。他被控2項非禮、1項企圖與21歲以下女童作出肛交，以及2項煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為罪，合共5罪。控罪指被告於2015年，在秀茂坪某單位內多番侵犯女童X。

被告張裕康被指11年前性侵女友7歲女兒，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

曾嘗圖想與X肛交但不成功

控方開案陳詞指，X案發時7歲，居於涉案單位，被告是X母親的朋友，並與她們兩母女同住。被告曾在單位趁X沒穿衣服時，用戴上安全套的陽具磨擦X的大腿和私處。他繼而多番嘗試把陽具插入X的肛門，但不成功。被告亦曾試過躺在床上，X則坐在他的頭上，被告舔她的私處。

被告要X口交並會給她100元

至於兩項煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為罪，指被告兩次叫X替他口交，其中一次被告在X的腹部射精，另一次則在X口內射精，被告並著X吞下精液。X每次口交後，被告都會給她100元「買糖食」。

案件編號：HCCC419/2025