政府派7萬份長者餐飲優惠券　$18可歎太興等8集團下午茶　附名單

政府推出第五輪「愛心食肆 賞你惠食」活動，透過全港超過200間津助長者中心，向約7萬名獨居、雙老及隱蔽長者，發放一套8張優惠劵。由7月1日至8月31日，長者憑券可以18元優惠到8間餐飲集團包括太興、麥當勞、大快活及大家樂等，享用指定下午茶。



第五輪「愛心食肆 賞你惠食」啓動禮今（9日）舉行。（彭紹殷攝）

「愛心食肆 賞你惠食」第五輪活動啓動禮今（9日）舉行，政務司司長陳國基指，活動將於7月1日起展開，每名受惠長者會獲發一套8張優惠劵，當日起至8月31日，長者憑券可以優惠價18元享用8間相關飲食集團的指定下午茶餐。

「愛心食肆 賞你惠食」第五輪優惠商戶：



大快活：餐肉剪蛋即食麵 配熱飲

大家樂：花生醬西多士半份及精選湯粉 配茶或咖啡

太興：叉燒米粉或敏華蕃茄濃湯雞柳淮山麵 配飲品

美心MX：迷你燒味湯米線 配茶或咖啡

麥當勞：豬柳蛋漢堡 配飲品

銀龍：奶油厚多士 迷你雪菜肉絲米粉 配熱飲

KFC：辣汁蘑菇香飯 經典葡撻及百事可樂

必勝客 Pizza Hut：香蒜肉絲意粉 配熱飲或紙包飲品



政務司司長陳國基表示，活動不單止為長者提供實惠選擇，更為社區構建一個充滿人情味的平台，讓大家彼此聯繫，將關懷送到社區每一個角落。（彭紹殷攝）

過去四輪共派23萬套餐飲券

陳國基提到，過去四輪活動，政府透過全港長者中心一共派發近23萬套餐飲套券。至於非長者中心會員領取優惠券比例由第一輪15%增加至第四輪29%，升幅約1倍，成功吸引更多長者享用服務，長者生活更加豐富。他又指，新一輪活動透過全港超過200間長者中心，將餐飲優惠券送到獨居長者、雙老住戶和隱蔽長者。

獨居、雙老、隱蔽長者可透過社署轄下長者中心領券

合資格人士，即獨居、雙老及隱蔽長者，可於社署轄下的長者中心領取優惠券。受惠人需登記個人資料，包括姓名、年齡、居住狀況。如長者不便親自領取，可由照顧者代領。

長者地區中心及長者鄰舍中心名單及電話