今日新聞8分鐘｜黃百鳴內幕交易罪成囚5月｜青衣貨櫃爆炸噴火球

今年首個黑雨 車輛陸上行舟死火 行人天橋變水簾洞

天文台今日（8日）晚上8時35分發出今年首個黑色暴雨警告信號，全港暴雨連場，多處水浸。截至晚上9時，渠務署確認4宗水浸報告，位於天水圍聚星路、新田永平村路、下竹園村和沙田曾大屋，已即時派遣緊急應變隊伍跟進。多處亦出現塌樹，沙田、西貢、將軍澳、赤柱、薄扶林及長沙灣等，先後接獲塌樹報案。

屯門簡約公屋地盤男工墮斃 遺妻及兩特殊學習需要幼女

屯門欣寶路（第54區）簡約公屋地盤，今午（8日）有一名年僅33歲的姓林男工人疑從40米高處墮下，送院搶救不治；工業傷亡權益會派員到醫院協助家屬。

荃灣中心停電停水 店東徹夜留守防盜竊

荃灣中心一期總掣房電力系統故障，多幢樓宇及商場大停電停水，估計接近1,000戶居民受到影響。據了解，荃景圍體育館、雅麗珊社區中心、梨木樹社區會堂及石圍角社區中心，會開放給有需要居民登記，晚上7時後可暫住。

長沙灣救護車轉彎撞過路七旬翁 手腳擦傷

今日（9日）早上6時38分，長沙灣青山道及光昌街交界附近，一輛救護車撞倒一名過路老翁。傷者前額紅腫及擦傷手腳，由另一輛救護車的救護員為他檢查傷勢，警方正調查意外起因。

黃百鳴內幕交易罪成 判囚5個月

資深電影人黃百鳴（原名黃栢鳴），涉在「天馬影視」公布賣盤前，曾向胞妹開出支票，並在訊息留言稱：「低過0.2，盡買」被指慫恿胞妹掃貨，以進行內幕交易。黃否認指控，並曾辯稱這是反話，指其意是叫胞妹勿買。惟經審後被裁定罪成。案押後至今9日）在西九龍裁判法院判刑，裁判官高偉雄指，黃為推動香港電影業奉獻一生，惟本案影響公眾對證券市場的信心，判監5個月，另判罰9.9萬元及向證監會支付37萬元調查費及訟費。高官准黃以20萬元保釋等候上訴。

青衣載鋰電池貨櫃車冒煙 消防灌救突爆炸噴火球

青衣發生貨櫃爆炸意外，幸無人受傷。有網上片段流傳，救火期間發生令人驚嚇的爆炸事件。片段約長半分鐘，初段可見有4名消防員穿上「黃金戰衣」、頭盔及煙帽等全副武裝，站在涉事貨櫃車後方。其中一人手持消防喉，站在貨櫃後方數米處向貨櫃門射水；其餘消防員則在旁邊視察情況、及指揮灌救。片段亦可見，有煙從貨櫃的罅隙位置冒出。

翁金驊涉普通襲擊被捕 獲准保釋候查

小西灣漢華中學前籃球隊教練翁金驊強迫學生自行掌摑影片在網上流傳，影片曝光後，校方已暫停其職務。翁金驊於昨日（8日）涉嫌「普通襲擊」被警方拘捕，經調查後獲准保釋候查，須於7月22日再向警方報到。

公務員全體劃一加人工2% 楊何蓓茵：涉款60億公帑開支

【公務員加薪 / 公務員加薪2026 / 公務員薪酬 / 加人工 / 公務員加薪表 / 楊何蓓茵】公務員加薪幅度今天（9日）出爐。公務員事務局局長楊何蓓茵指，今早行會討論了薪酬調整，決定建議公務員劃一加薪2%，生效期追溯至4月1日生效。楊何蓓茵指，今次加薪考慮了過去一年香港經濟錄得增長，生活開支上漲，私人公司僱員的趨勢淨指標都是正數，顯示私人市場普遍薪酬上漲。

日本栃木縣宇都宮市首現熊蹤 全市94間中小學停課

日本栃木縣宇都宮市因首次確認有熊隻出沒，宣布全市94所市立中小學於6月8日全面停課。該市人口約50萬，位於東京以北約100公里。