港鐵東鐵綫增設車廂編號貼紙　約人會合輕鬆得知「第幾卡幾號門」

不少人搭乘港鐵時，會相約友人在指定車廂會合，但對於自己到底身處那一卡、那扇車門，往往「靠估」。 有市民在社交平台分享，發現有港鐵車廂已加設標誌，讓乘客能在車上得知身處車卡及車門編號，「終於唔駛伸個頭出去睇」。



港鐵已陸續為東鐵綫列車裝上全新車廂編號貼紙，配合月台幕門一致的編號系統，提供更清晰及統一的資訊。

市民讚德政及貼心

目前，部份車廂內已新增貼紙，顯示乘客所在車廂及車門位置，例如「往羅湖／落馬洲方向6卡5門」或「往金鐘方向4卡1門」。

據指出，港鐵將陸續為東鐵綫列車裝上全新車廂編號貼紙，配合月台幕門一致的編號系統，提供更清晰及統一的資訊，提升出行便利性及整體乘車體驗。讓乘客可即時識別所在的車廂位置、方便與同行人士協調會合、輕鬆上落車。

對於港鐵這項新安排，不少市民留言讚揚，認為港鐵聆聽市民意見，形容是「德政」、「貼心」、「一早應該要咁」。 不過，也有人質疑為何不直接顯示於車廂的LCD螢幕。有網友解釋，於螢幕顯示的複雜程度高幾倍，以貼紙處理簡單易明，「實際用既人力時間又少好多，仲要唔使驚故障」。

港鐵已陸續為東鐵綫列車裝上全新車廂編號貼紙，配合月台幕門一致的編號系統，提供更清晰及統一的資訊。

港鐵已陸續為東鐵綫列車裝上全新車廂編號貼紙，配合月台幕門一致的編號系統，提供更清晰及統一的資訊。若車廂尚未加設新的編號貼紙，仍可透過黑色貼紙上的車廂號票及門號，以網民開發的「迷失港鐵」搜尋器查找相關資訊。

「迷失港鐵」搜尋器亦可查車卡車門位置

若車廂尚未加設新的編號貼紙，仍可透過網民開發的「迷失港鐵」搜尋器查找。只要輸入目前黑色貼紙上的車廂號票及門號，便能得知自己身處位置。例如輸入「P036」，便會得出屬東鐵綫列車，「往羅湖／落馬洲方向第2卡」或「往金鐘方向第8卡」。再輸入車門編號「D5」，便會得知是「往羅湖／落馬洲方向2卡1門」或「往金鐘方向8卡5門」。