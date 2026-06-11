迪士尼推Pixar夏日狂歡趴　水花派對回歸　2人同行享小童票價

迪士尼樂園度假區推出全新「Pixar夏日狂歡趴」，舉行日期為6月12日至8月31日，推出一系列主題活動，包括夜間無人機表演、Pixar大街派對、手工藝活動等，期間香港居民可享限時門票優惠，2人同行享小童票價，亦有額外餐飲及商品折扣優惠券。



首個Pixar夏日狂歡趴於6月12日至8月31日舉行。（呂婉盈攝）

Pixar水花大街派隊回歸，不同由真人扮演的角色巡迴登場。（呂婉盈攝）

首個Pixar夏日狂歡趴於6月12日至8月31日舉行。（呂婉盈攝）

夜間無人機表演 主題角色凝聚星空

是次活動為迪士尼首個Pixar主題體驗，各項活動將遍佈整個度假區。當中將有全新推出的夜間無人機表演「Pixar好友星空匯演」，將於每晚「迪士尼星夢光影之旅」期間舉行，每節匯演約8分鐘，Pixar角色將被投影於夜空，並伴隨噴泉、燈光效果及大型充氣裝置等特效呈現。

夏日水花派對回歸 與Pixar角色真人互動

此外，「Pixar水花大街派對」亦再度回歸，巡迴展出一系真人扮演的Pixar角色，包括《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》、《超人特工隊》等。顧客可以在感受水花消暑的同時，與主題角色近距離合照和互動。

各式主題商品及美食。（呂婉盈攝）

各式主題商品及美食。（呂婉盈攝）

全新Pixar主題美食及商品 爆谷快閃店期間限定

園區為活動推出一系列全新主題美食及商品，如有口味多樣的《沖天奇兵》雞蛋仔、「大眼仔」及「三眼仔」雪條、「毛毛怪」薄荷朱古力軟雪糕等。

期間顧客亦可於度假區三間酒店內享用《玩轉腦朋友》下午茶、各種Pixar角色造型點心及主題自助餐甜品。6月30日起，園區內設有期間限定「爆谷快閃店」，販售各項主題商品，如鎖匙扣、盲盒等。

首個Pixar夏日狂歡趴於6月12日至8月31日舉行。（呂婉盈攝）

Pixar水花大街派隊回歸，不同由真人扮演的角色巡迴登場。（呂婉盈攝）

推夏日限時優惠 2人同行可享小童票價

由即日起至9月20日，所有香港居民均可享「大人小童價」限時優惠。兩位或以上同行的顧客可以小童票價購買日票，亦有額外餐飲及商品折扣優惠券。擁有迪士尼尊享卡的顧客更可於指定觀賞專區和遊樂設施優先通行，及以$109起的價錢優先進入「迪士尼好友畫班見面會」，親身製畫並與畫中角色互動。

市民可以透過迪士尼手機應用程式進行預約，亦能查看娛樂節目表、遊樂設施輪候時間，及預先線上點餐，以節省行程時間。