粉嶺潮州王牛什粉面6次非法擴展營業範圍被定罪　食環署「釘牌」

食物環境衞生署今日（13日）公布，粉嶺「潮州王牛什粉面」因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，即日起取消牌照，須即時停業。該食肆由2024年至今，因相同違例事項，合共被法庭定罪6次，共罰款24,300元，同時被食環署根據違例記分制記下90分，共被暫時吊銷牌照21天，直至今日正式被取消牌照。



粉嶺「潮州王牛什粉面」，屢次違反《食物業規例》，須即時停業。（Google Map截圖）

潮州王牛什粉面屢次非法擴展營業範圍 食環署取消牌照

食環署公布，粉嶺「潮州王牛什粉面」的持牌人因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，今日被署長取消牌照，須即時停業。該店位於粉嶺聯和墟聯和道75號地下及鋪側露天座位。

食環署表示，該食肆持牌人去年10月和今年3月先後兩次被法庭定罪，共罰款7,300元，署方亦根據違例記分制，記下持牌人30分，牌照因而被取消。

食環署2025年3月和今年2月，已分別暫時吊銷該食肆牌照7天和14天。（資料圖片）

去年3月及今年2月曾被「釘牌」共21日

除了上述兩次被法庭定罪外，食環署指出該食肆持牌人因相同違例事項，在2024年5月至去年9月期間，共4次被法庭定罪，共罰款1.7萬元，因而被記下60分，並在2025年3月和今年2月，分別被暫時吊銷牌照7天和14天。

換言之，該食肆由2024年至今，合共被法庭定罪6次，共罰款24,300元，同時被食環署記下90分，共被暫時吊銷牌照21天，直至今日正式被取消牌照。

食環署提醒，食肆持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。（資料圖片）

食環署提醒，食肆持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。食肆須在顯眼處展示牌照及已領有牌照的告示，市民也可瀏覽網頁，查閱持牌食肆名單。