特首可發證明書定性涉國安　湯家驊：如中美打仗，難道說不能發？

國安新附例訂明特首可發出證明書定性刑事案涉國安，從而作出調查、拘捕或控告。行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，若被告在原訟庭罪名不成立、控方上訴，特首仍可動用有關權力。他強調並非輸打嬴要，而是因為有國家安全需要，但「甚麼時候發生這個需要，沒人會知道」，不排除基於突發事件或國際間的重大改變，令到「需要」出現。他強調，附例不會改變審訊結果，「用三個法官處理一宗案件，怎樣都較一個法官處理一宗案件安全。」



發證書是因為國家安全需要，甚麼時候發生這個需要，沒人會知道。它可以是一早，通常都應該是一早，但是如果真的有突發事件，或者國際間有重大改變，突然中國和美國打仗，難道你說，「對不起，我之前沒有發，（所以）現在也不能發」? 行政會議成員湯家驊

行政會議成員、資深大律師湯家驊。（資料圖片／何夏怡攝）

國安新附例出爐後，政府曾稱若案件已有裁決，特首就不能動用附例的權力。湯家驊在無綫節目《講清講楚》被問到，如果政府在某案件敗訴後，上訴時才發證明書，是否「輸打贏要」。他指，特首發證明書是因為國安需要，而沒人知道何時有這個需要，但不排除基於突發事件或國際間的重大改變，亦有需要發證明書，「突然中國和美國打仗，難道你說，『對不起，我之前沒有發，（所以）現在也不能發』」，認為不能用「輸打贏要」形容。

「三個法官處理一宗案件較一個法官安全」

湯家驊又強調，附例不會改變審訊結果，大眾亦不應假設特首會濫用權力改變審訊結果，認為「用三個法官處理一宗案件，怎樣都較一個法官處理一宗案件安全」。

對於外界擔憂制度上未有機制制衡特首的決定，湯家驊說，特首並非隻身一人作出決定，他在發出相關指令時，必須掌握國家情報及形勢分析。他補充，英美過去數十年案例都確定，由行政機關決定案件是否涉國安成分，而最終罪名是否成立就由法庭判斷；所以今次附例只涉程序，公眾不需要擔心。