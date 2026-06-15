賓館五一假期稱爆滿擅轉房間　外觀舊又沒儲物櫃　拒向內地客退款

不少旅客來港帶動本港酒店及住宿需求，同時導致相關投訴增加。消委會今日（15日）公布新一期《選擇》月刊，有旅客在勞動節假期間花350元預訂一間賓館的女性6人房，惟入住當日卻被安排到一間其他大廈的3人房，房內亦沒有預訂資訊中列明的可上鎖儲物櫃。



旅客向職員反映，對方卻指假期旅客眾多，房間客滿，無法安排其他房間。消委會接獲她的投訴後聯絡涉事賓館及預訂平台，平台稱涉事賓館拒認與預訂不符，亦不願退款，但平台指考慮到涉事旅客的體驗，最終同意提供約70元的退款。



有旅客在勞動節假期間花350元預訂一間賓館内的女性6人房，惟入住當日卻被安排到一間其他大廈內的3人房，房内亦沒有預訂資訊中列明的可上鎖儲物櫃。圖非涉事賓館。（資料圖片）

每晚住宿費約$350 辦理入住手續被帶到同區鄰廈

消委會指王小姐在勞動節假期來港個人遊，她透過透過住宿平台預訂了一間賓館的女性6人房，房内設有上下格及可上鎖的個人儲物櫃，每晚住宿費約350港元。

然而，當王小姐到達賓館辦理入住手續時，職員卻帶她前往同區鄰近另一座大廈房間入住。她指該大廈外觀較舊，房間亦從6人房變3人房，而且沒有平台列明的可上鎖儲物櫃。

賓館職員指由於勞動節假期 房間客滿

王小姐於是向賓館職員反映，但對方指由於勞動節假期期間旅客眾多，房間已經客滿，未能安排其他房間，王小姐最終無奈入住。

王小姐隨後投訴預訂平台，對方指賓館實際入住的房間與預訂内容相符，拒絕退款。她不滿賓館擅自更改住宿安排，亦不滿平台回應失實，因此向消委會投訴。

賓館否認房間與預訂不符拒退款 最終由預訂平台退款20%平息事件

消委會聯絡涉事平台及賓館調停，其中平台回覆指，賓館否認提供的房間與預訂不符，雖然賓館拒絕退款，但平台考慮到涉事旅客的體驗，最終同意提供20%退款，即約70元港幣，個案得以解決。