宏福苑大火｜廉署去年接1780宗投訴　七成涉及樓宇管理及維修業

大埔宏福苑大火再次引起關注維修圍標及樓宇管理問題。負責監察廉政公署工作的獨立諮詢委員會今日（16日）彙報2025年工作概況，廉署去年接獲1,780宗貪污投訴，按年跌14%，當中七成為樓宇管理及維修業、逾兩成涉政府部門，包括100宗涉警務處的投訴。



審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思說，共87名政府人員被轉介相關決策局和部門考慮作紀律處分；即使有8名政府人員去年被檢控、19人被警戒，但整體公務員隊伍仍然廉潔守正。



（左起）社區關係市民諮詢委員會主席何順文、防止貪污諮詢委員會主席黃天祐、審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思。（任葆穎攝）

檢控175人 定罪率逾八成

撇除與選舉相關投訴，2025年廉署錄得1,780宗貪污投訴，按年下跌14%，當中1,449宗為可追查投訴。所接獲的投訴中，七成、即1,238宗涉私營機構，逾兩成、426宗涉政府部門，另6%、116宗涉公共機構。委員會認為廉署整體事務處理得宜。陳智思稱，當中逾七成為具名投訴，反映市民信任廉署。

廉署去年檢控175人，涉79宗案，當中171人被定罪，已案件人數及宗數計算的定罪率分別為81%及90%。

樓宇管理及維修業投訴最多 今年首4個月增1.5倍

私營機構方面，樓宇管理及維修業的投訴最多，錄得467宗，佔整體約25%；其次為金融及保險，分別錄得109宗及35宗，當中涉金融業投訴按年上升近兩成；第三是建造業，錄得140宗。

陳智思說，廉署因應宏福苑事故成立專案小組，並已於今個月初起訴7名人士及兩間公司。宏福苑大火後，涉及樓宇大維修的貪污投訴大幅上升，今年首4個月錄得65宗投訴，較去年同期大增1.5倍，反映市民加強關注樓宇維修工程。（見另稿）。

金融及保險業方面，廉署去年11月打擊以貪污手段詐騙政府特惠貸款，共拘捕32人，涉款1.4億。

廉署因應宏福苑事故成立專案小組，並已於今個月初起訴7名人士及兩間公司。(資料圖片)

接426宗涉政府部門投訴 警隊佔四分一屬最多

此外，廉署收到426宗涉政府部門的貪污投訴，按年跌11%，當中近四分之一（100宗）涉警務處；其次是食環署（41宗），其可追查的投訴按年升兩成；第三是懲教署（32宗），按年跌近三成。

此外，廉署去年錄得116宗涉公共機構的投訴，其中錄得最多投訴的機構依次為醫管局（20宗）、港鐵（10宗）、香港大學（7宗），三個機構的投訴數字均按年呈跌幅。

8名政府人員被檢控 陳智思：公務員隊伍整體仍然廉潔

陳智思說，去年委員會審視調查報告後，同意將42宗案件、共87名政府人員，轉介相關決策局和部門考慮作紀律處分。他又說，即使有8名政府人員去年被檢控、19人被警戒，但整體公務員隊伍仍然廉潔守正。

防止貪污諮詢委員會主席黃天祐表示，廉署今年會繼續反貪，包括推出工程項目誠信管理框架，以及針對企業的「誠信合規管理體系」，加強公共工程及上市公司的防貪能力；推出《創科資助計劃防貪指南》；以為為海外反貪機構培訓。

黃天祐暫代陳健波處理諮詢委員會工作

廉政公署共設4個諮詢委員會，其中貪污問題諮詢委員會主席陳健波，因應其宏福苑獨立委員會工作，正暫停諮詢委員會的職務，由黃天祐暫代主席一職。