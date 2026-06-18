不重設貧窮線　不再定義「貧窮」免標籤　消息人士：不要糾結貧字

今屆政府提出「精準扶貧」策略，取消貧窮線。政府今日（18日）舉辦精準扶貧報告會，被問現時如何定義「貧窮」，政府消息人士指，以往社會集中在貧窮線，惟單參憑貧窮線對制定政策有限，又指貧窮是較主觀的字眼，現時政策在於紓緩困難，稱「不要糾結貧字」，現階段不擬重設貧窮線。



針對「劏房」住戶、單親住戶以及全長者住戶，政府推出一系列具針對性的精準扶貧項目，以提升他們的歸屬感、獲得感與幸福感。政府消息人士表示，未來將不會再定義「貧窮」，指不想標籤有需要人士做「窮人」。發言人又說今年內推出新目標群組，包括因病致貧群組。



發言人說今年內推出新扶貧目標群組，包括因病致貧群組。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

政府消息人士舉例，共創明「Teen」計劃優先讓劏房户及基層家庭參與，盼助其提升社會階梯。今次報告透過「社會資源價值」展示公共服務對每個家庭的量化價值，發言人指成效用作參考，讓公眾知道「數千億投入，實際係啲咩？」

至於取消貧窮線後如何評估「精準扶貧」的成效、如何得知多少人脫貧，消息人士稱重點不在於數字，而是質量，例如如何減輕照顧壓力，並說不會定義貧窮，避免標籤有需要人士。他又透露現階段不擬重設貧窮線，至於將來會否重設是「遲啲先算」。

年內推扶貧新群組涵因病致貧者

為實現政、商、民合作模式制度化，政府將設立一個配對平台，促進商界資源與民間社會福利項目的精準對接。政府發言人稱，正在籌備該資助計劃，料今年下半年推出。發言人又說今年內推出新目標群組，包括因病致貧群組。