女嬰出生3個月比出生時更輕　兼有骨折　父母認虐兒判感化及囚2周

年輕父母涉不當照顧剛出生女兒，令她3個月大時比出生時更輕，並有瘀傷及肋骨骨折，兩人早前承認虐兒罪，他曾一度求情稱是家中的布偶貓造成，安鶆今(18日)在九龍城法院判刑，裁判官曾宗堯指兩在感化報告指或因睡床擠迫引致，女被告願意處理問題，判她12個月感化令，男被告因牽涉其他案件正還押，官判他監禁2星期，並勸諭他們說：「要好好做人，小朋友第時條路就係由你地掌握。」



女被告CPW（23歲，家庭主婦）及男被告YKM（26歲，公司經理），兩人被控2022年10月25日至2023年1月4日之間，兩度於黃大仙鳴鳳閣某單位虐待或忽略一名3個月大女嬰X。

兩名男女被告今在九龍城法院判刑。(資料圖片)

社工建議更頻繁餵奶卻為女兒戒夜奶

案情指，兩名被告於2022年10月誕下女嬰X。同年12月，社工家訪時發現女嬰十分瘦削，建議二人應更頻繁地餵奶，並教導餵奶的姿勢及掃風的動作。惟社工同月發現，女被告仍以錯誤的姿勢餵奶，查問下得知二人開始為女嬰戒夜奶，遂建議二人更頻繁地餵奶。

女嬰出生2.99公斤3個月後重2.96公斤

此外，兩名被告於2023年1月4日，未有依約和社工會面，社工亦無法聯絡他們，因此到他們住所。社工到達後，發現女嬰不但十分瘦削，左臉頰亦有瘀青，遂和男被告將女嬰送往醫院。醫療報告顯示，女嬰出生時體重為2.99公斤，三個月後下降至2.96公斤，她的左臉頰及右小腿亦有多處瘀傷，臉部有輕微抓痕，同時右腳趾甲溝炎及左側肋骨骨折。

兩被告其後被捕，他們在警誡下稱，女嬰臉上的傷痕或是女嬰自己抓傷。

辯方指兩浩不懂如何正確照顧女嬰

辯方求情時引述感化報告，指兩名被告均愛護孩子，評價二人對女嬰的照顧正面，又指他們不懂如何正確照顧女嬰才引致本案。

對女嬰傷勢存不同說法

惟裁判官質疑，兩名被告在上次求情時，曾指女嬰骨折的傷勢由家中所養的布偶貓造成，但在感化報告卻有新的說法，指因住所的床較擠迫，引致女嬰受傷，裁判官認為不能盡信他們的說法。

勸女被告做好母親工作

裁判官判刑時勸誡女被告做好母親的工作，又說：「要大個㗎啦....小朋友嘅未來好大機會掌握喺你手上。」報告有指女被告樂於處理其問題，同時對男被告不離不棄，遂接納報告建議，判她12個月感化令。

勸男被告思考人生方向

在男被告方面，裁判官指其報告內容非十分正面，他亦愛鍚女嬰，但指男被告喜歡「走捷徑」，急功近利，因而牽涉其他案件，並正在還柙。裁判官勸誡男被告要重新思考人生方向，謂：「你要照顧小朋友，唔係只係影響你一個人。」終判處他入獄2星期。

案件編號：KCCC674/2025