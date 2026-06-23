粵式酒樓菜館7年少16%　數目與日式餐館相｜立法會餐飲處所研究

近年本港飲食業面對結構性挑戰，傳統中式餐館經營尤為困難，料今年上半年有約20間酒樓等傳統食肆結業。立法會秘書處最新一份研究報告顯示，粵式酒樓菜館在近七年間減少16%至1,500間，數目減至與日式餐館相同；港式茶餐廳同期也減少7%，至2,340間，但仍是各種食肆中最多。同期另一粵式特色涼茶舖，數目大減28%至310間。



選定食肆類別的場所數目及食肆收益。（立法會報告截圖）

中式餐館2026年首季總收益比2018年同期少27.9%

本港餐飲業整體表現尚未恢復至疫情前水平，2026年首季食肆總收益較2018年同期低7.2%，其中中式餐館的收益更大幅下跌27.9%。根據研究報告數據，2018年至2025年間的七年間，本港各類食肆由17,750間，減少1%至17,580間。

京、滬及其他省份菜系酒樓菜館數目增7%

2018年至2025年間中式餐館總數下跌9%，至4,470間。當中港式茶餐廳減少7%至2,340間，粵式酒樓菜館減少16%至1,500間；不過京、滬及其他省份菜系酒樓菜館，同期增加40間或7%，至630間。

日式餐館獨增加 達1500間 法式及意式餐館減少13%

至於非中式餐館，同期增加2%至5,940間。當中日式餐館增加10%至1,500間，與粵式酒樓菜館數目相同；韓式餐館維持230間；泰式及越式餐館微跌2%至560間；法式及意式餐館則大減13%，餘下350間。整體收益則上升，2018至首季有9.14億元，到2026年首季有10.13億元，增加10.9%。

快餐店減少40間 今年首季收益6.07億 比2018年同期多8.9%

快餐店同期也減少40間或2%，減至1,820間，不過收益則反升，2018年至首季5.58億元，今年首季則有6.07億元，增加8.9%。酒吧及酒廊減幅也明顯，同期減少22%，只餘350間，七年間淨減100間。

涼茶舖7年間減少120間 其他飲品供應場所大增76%

其他雜類飲食場所中，涼茶舖數目減少28%，由2018年的430間，減至310間。不過外賣店及不設座位的餐膳售賣處、咖啡店及茶飲店等其他飲品供應場所則分別增加17%、14%至76%。

業界憂粵式文化流失 倡政府推專項資助

對於粵式酒樓菜館的經營困境，餐飲聯業協會會長黃家和在電台節目中分析指，主因是年輕客源不足，加上內地餐飲集團來港擴張帶來的競爭，以及訪港旅客數字未回升至2018年水平。他建議政府參考內地「中華老字號」項目，投放資源扶持傳統品牌轉型。

自由黨飲食界立法會議員梁進則在同一節目中指，現時政府資助科技升級的計劃範圍過於廣泛，未能針對食肆營運需求。他呼籲政府推出針對飲食業的專項資助，協助業界創新，「若粵式不革新，最終大家都會後悔」。