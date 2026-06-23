書展2026以旅遊作主題　多位航天專家介紹國家航天任務

【書展2026】貿易發展局主辦的第36屆香港書展將於7月15日至21日在灣仔會展舉行，今年書展以「文創傳承．旅悅人生」為年度主題，將設互動裝置，推介旅遊相關書籍和香港深度遊的路線。今屆書展繼續設有八大講座系列，邀得立法會前主席曾鈺成和男子手球港隊隊長謝永輝等人參與。



香港運動消閒博覽及零食世界同期舉辦，貿發局指三大展覽預計匯聚來自近30個國家及地區的超過770家展商。門票方面，一票可通行三展，成人票價維持30元，同時亦繼續設有「上午進場票」、「免費再進場」及「訪港人士票價」等特別優惠。



書展2026場內設有互動裝置，參觀者回答問題後，裝置便會因應參觀者的性格和喜好，推介書籍和香港深度遊的路線。（洪戩昊攝）

場內將設「世界文藝廊」，引領公眾穿梭於香港故事與環球文學之間，領略多元文化的獨特魅力。場內更設有六組互動裝置，參觀者回答問題後，裝置便會因應參觀者的性格和喜好，推介書籍和香港深度遊的路線。場內亦將展示逾200本世界各地的書籍及展品，深入淺出探討「旅行文學」的魅力。

設八大主題講座系列 首次增設東盟文學節

今屆書展繼續設有八大講座系列︰「年度主題」、「名作家」、「英語及國際閱讀」、「國際視野」、「兒童及青年閱讀」、「本地文化及歷史」、「寫意生活」及「心靈勵志」。

其中，「名作家講座系列」請來多位在華文世界極具影響力的作家主持講座。重量級講者包括獲選2025年《亞洲週刊》全球華人十大小說的劉震雲、中國先鋒小說領軍人物之一的蘇童、曾獲莊重文文學獎及魯迅文學獎等的畢飛宇、中國建築師兼小說家劉家琨以及中大文化及宗教研究系客席副教授茹國烈等。

印尼最具國際影響力小說家及新加坡名作家出席

大會今年與香港——東盟協會合作，於英語及國際閱讀系列首次增設東盟文學節，藉此促進香港與東盟地區的文化交流。多位東盟地區的著名作家將會參與，包括被譽為印尼當代最具國際影響力的小說家Eka Kurniawan，以及深受國際歡迎、作品被翻譯為12種語言的印尼裔新加坡作家 Clarissa Goenawan等。

貿發局宣佈，第36屆香港書展將於7月15日至21日假會展舉行。（洪戩昊攝）

陳啟宗、曾鈺成參與不同講座系列

恒隆地產榮譽董事長陳啟宗、立法會前主席曾鈺成等亦將參與不同講座系列，與讀者分享人生經歷及專業見解。「名人講故事」則邀得英華小學校長陳美娟、男子手球港隊隊長謝永輝、藝人張寶兒等參與。

另外，早前香港有載荷專家為國家執行任務，今年書展亦有多位航天專家講者，包括理大的吳波、科大的高揚和蘇慧，以及太空館館長蘇柱榮，介紹國家航天任務的歷程與成果。

場內設有互動裝置，參觀者回答問題後，裝置便會因應參觀者的性格和喜好，推介書籍和香港深度遊的路線。（洪戩昊攝）

貿發局副總裁古靜敏稱，很難預測今屆書展的入場人數，但希望可超越去屆。去屆曾因打風導致有一日未能營業，貿發局在後一日提早一小時開放，及延後一小時關閉。被問及今屆有甚麼應對計劃，古靜敏沒回應，僅稱有書商反映提早一小時開放對生意額幫助不大。