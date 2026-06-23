結業潮｜粵式酒樓菜館7年淨減290間　業界促政府仿傚日滬撐老店

立法會資料研究組近日發表研究報告，揭露粵式酒樓過去8年由1,790間縮減至1,500間，跌幅達16%；報告又指出上海、新加坡及韓國政府都為老字號提供不同的支援計劃，但香港無相關協助。香港餐旅業協會主席梁熙建議，政府可仿傚日本推出的「瀕危美食名單」，讓這些被遺忘的老店重現生機。



倫敦大酒樓在旺角已屹立47年，副總經理蘇萬誠分析指，酒樓缺乏新客源，賴以維生的宴會生意則遭酒店分一杯羹，近年北上消費熱潮等，都影響酒樓收入，以致不少酒樓採購低價食材再減價吸客，從而爆發減價戰，造成惡性循環，最終釀成結業潮。



北角「新港宴會廳」5月5日突然無預警結業，門外貼上「租約期滿，結束營業」的告示。（讀者提供圖片）

茶皇殿天水圍天耀廣場店公布7月10日正式結業。（Openrice圖片）

屹立佐敦65年的醉瓊樓5月底無預警結業。（OpenRice／happyjoejoe123圖片）

立法會資料研究組上周四（18日）發布一篇「選定地方提升餐飲業競爭力的措施」。報告指出，後疫情時代本港餐飲業經營成本高企，內地鄰近城市的餐飲選擇普遍認為更有性價比，對業界形成一定壓力，因此早前接受立法會飲食界議員梁進的委託，選定上海、新加坡及韓國，研究提升餐飲業競爭力的措施。

粵式酒樓菜館過去七年平均每年約36間結業

報告引述政府統計處數據指，餐飲業的整體表現仍未恢復至疫情前水平，今年首季食肆總收益較2018年同期低7.2%，當中酒吧及中式餐館的跌幅最高，分別為28.3%及27.9%。

至於食肆數目方面，跌幅最高依次序為涼茶舖、酒吧及粵式酒的數目減樓，分別錄28%、22%及16%。其中以粵式酒樓結業數目最多，由1,790間縮減至1,500間，即8年內減290間，平均每年約36間結業。

選定食肆類別的場所數目及食肆收益。（立法會報告截圖）

韓送「百年老店」銅匾予老字號 提供支援計劃

報告特別提到，今年首4個月便有最少14間經營數十年的傳統食肆結業，反觀上述三地均為老字號推行專項支援計劃，例如上海為經營最少50年的食肆，資助最高人民幣40萬元（折合約43.4萬港元）的資助，供產品及服務創新。

新加坡向經營最少30年的文化遺產企業，資助上限4萬新加坡元（23.9萬港元），供改善產品開發和市場營銷等不同範疇。韓國則向同一地點經營最少30年的小餐館，授予「百年老店」的標誌及銅匾。

旺角倫敦大酒樓仍然保存各款大型點心車，包括煎糕車、炸物油器車、腸粉車等。（資料圖片／黃浩謙攝）

旺角倫敦大酒樓仍然保存各款大型點心車，包括煎糕車、炸物油器車、腸粉車等。（資料圖片／黃浩謙攝）

倫敦大酒樓負責人倡豁免半年水費及排污費救亡

倫敦大酒樓已在旺角彌敦道屹立47年，若以上述三地的標準，已稱得上老字號，由於舖位為自置物業，毋須繳交租金，即使多來年歷經新冠疫情等社會大事，仍能艱難維持經營。副總經理蘇萬誠直言，「百年老店」銅匾對提升收入沒有幫助，建議當局可通過小紅書等網上社交平台，以官方身份向旅客推介老字號食肆。

蘇萬誠又指，現時本港經濟不景，不希望政府額外破費支援業界，建議可通過豁免半年水費及排污費等措施，舒緩業界的經營問題。「煤氣水費起碼貴咗一成，來貨又貴咗，日本元貝貴咗100%，但加價又冇得加。」

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠建議︿政府可通過豁免半年水費及排污費等措施，舒緩業界的經營問題。（資料圖片）

酒樓三大死因︰缺乏新客源、兩大競爭對手搶生意、業內爆減價戰

蘇萬誠分析指，如今社會少子化，傳統酒樓缺乏新客源，惟長者消費力下降，同時賴以維生的宴會生意則遭酒店分一杯羹，以及近年北上消費熱潮影響，最終不少酒樓採購低價食材再減價吸客，從而爆發減價戰，造成惡性循環，最終大量酒樓捱不住結業。

蘇萬誠並提到商場的營運模式改變，即使有投資者願意開辦酒樓，但部份酒樓結業後，立即遭商場拆卸所有裝修，導致投資者除非願意耗資過千萬元翻新，否則難以接手，因此本港難見新酒樓開業。

香港餐旅業協會主席梁熙建議，政府可仿傚日本早年推出的「瀕危美食名單」。（資料圖片）

梁熙倡指港人「特性」：老字號宣布結業才會大排長龍

香港餐旅業協會主席梁熙分析指，中式餐館與酒樓的數目下跌，主因是傳統中菜模式成本高，難吸引年輕人光顧，加上受到北上消費熱潮影響，市民認為北上品嚐中菜，性價比更高，導致食肆的營運壓力特別大。

梁熙並指出港人的「特性」，直至老字號宣布結業才會大排長龍，因此他建議政府仿傚日本早年推出的「瀕危美食名單」，結合食物與故事拯救「老味道」，讓人覺得再不光顧便再無機會，從而吸引本地顧客及旅客光顧，讓這些被遺忘的老店重現生機。