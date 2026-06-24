日圓匯率｜上環找換店現人龍　好媽媽換百萬日圓暑假親子豪遊日本

【日圓/日元/日圓兌港元/日圓匯率】遊日注意，日圓持續弱勢，每百日圓兌港元更一度逼近4.84算，為近40年來最低位，吸引不少熱愛到日本旅遊的港人趁低吸納，在暑假前提早換日圓。其中位於上環德輔道中、甚受歡迎的「小女孩找換店」，今早(24日)已有十多人排隊，其中有好媽媽專程來換走百萬日圓（折合約4萬8千多港元），準備帶子女暑假遊日本暢玩，豪買豪食一番。



日圓匯率再度下跌，吸引市民到找換店換錢，高峰期大約有10位市民排隊等候找換日圓（湯致遠攝）

平日早上時份人氣未減 進店顧客大多找換日圓

位於上環德輔道中的「小女孩找換店」一向甚受遊日港人歡迎，早上10時許，已有不少人前來輪候進店兌換外幣，高峰期現人龍，更為來換日圓的市民另設專用櫃位排隊輪候。現場顧客大多找換日圓，但亦有少量顧客來換人民幣、韓元和歐羅等。

一直有市民入內找換，店舖員工維持秩序（湯致遠攝）

好媽媽換百萬日圓帶子女暑假豪遊日本

其中來換日圓的薛小姐看準這間找換店地點方便，且以匯率化算聞名，專程來兌換一百萬日圓（折合約4萬8千多港元），準備暑假帶子女到日本旅遊。她稱，預計撇除機票和酒店使費，大概在地花費3萬至5萬港元。雖然日圓匯率處於低位，但薛小姐指未必會額外花費在購物方面，卻會「食得豪爽啲」。

薛小姐指匯率下跌可能會在飲食上花費更多。（湯致遠攝）

退休婦趁低吸納 10月遊日「買多啲」

已退休的區太專程由柴灣前來換日圓，她提到其丈夫經常在網上留意日圓匯率，當發現日圓跌幅更低，由她來幫忙找換，所以家中已備有不同匯率找換的日圓。她稱是次換了10萬日圓（折合約4千8百多元），打算10月天氣較涼時，才跟隨旅行團遊日本。至於會否因匯率低而花費更多，區太笑說：「你真係講得好啱，覺得咩都好似好平。」

區太的丈夫經常留意日圓匯率，一見下跌隨即找換「溝貨」（湯致遠攝）

日圓以外亦有港人換韓元 推介當地電子消費賺回贈

近期不少亞洲熱門旅遊地的兌港元匯率都出現跌幅，包括韓國和泰國，其中每千韓元兌5港元、每百泰銖兌23港元，亦吸引不少港人趁低吸納，其中盧小姐來替上司換了約200萬韓元，（折合約一萬多港元） 。不過，她稱本身到韓國旅行，大多數在當地找換，加上韓國接受不同種類的付款方式，包括不同信用卡和外國人可購買的「wowpass」，就如香港的八達通一樣，只要在卡內充值便可使用，所以認為不需找換過多的現金，以信用卡消費更可以賺取海外簽帳回贈，多數在當地換算少量現金「傍身」。