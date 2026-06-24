今日新聞8分鐘｜父恐酒駕叫15歲仔揸車｜無業漢稱遭搶劫失20萬

兩內地漢持假文件滙豐開戶 職員揭發報警拉人

今日（24日）早上9時56分，旺角彌敦道673號滙豐銀行的職員報案，指兩名內地男子申請戶口期間懷疑出示虛假文書。警方接報到場經調查後，以涉嫌「行使虛假文書」拘捕兩人，分別為54歲姓郭男子及71歲姓黃男子，他們現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊第五隊跟進。

據悉，被捕兩人為朋友，持雙程證抵港。消息指，有人手持一張「皇家總部香港財政司大額資金使用證」，企圖在銀行開戶。

蝦頭前男友邵子風直播被打 稱鼻骨折需留醫

藝人「蝦頭」楊詩敏前男友、YouTuber邵子風，今日（23日）下午於新田被人打傷，警方拘捕涉案男子。邵子風今晚（23日）接受《香港01》電話訪問，指仍在醫院留醫，並親述被打經過。他憶述，當時被施襲者「打到我落地下，用腳再踢咗我4腳，踢我個頭，左右拳打咗係個鼻大概係9下」，目前他鼻骨折，並要再檢查是否有腦震盪。

報稱上環遭搶劫失20萬 無業漢疑自導自演

上環東來里周一（22日）深夜發生搶劫案，一名37歲男子報稱在東來里近永樂街遇劫，遭3名非華裔人士搶去一個斜孭袋，內有約20萬元現金。警方重案組接手調查後，卻發現報案人說謊，訛稱與賊人不認識，實則在事前有電話聯絡。警方昨日（23日）拘捕包括報案人在內的兩名男子，涉嫌行劫及誤導警務人員。

父恐酒駕叫15歲仔揸大膽車 灣仔遇截被捕

灣仔有未成年人士，疑在父親吩咐下「揸大膽車」，兩父子均被捕。本周二（23日）晚上近11時，警方港島總區交通部執行及管制組人員，在馬師道近鴻興道設置路障，展開打擊酒後駕駛行動，期間有警員見到一輛Tesla私家車，沿馬師道天橋下橋，左搖右擺甚至一度停車，認為形跡可疑，於是將車截停調查。

素海霖任賭網代言人稱守法 大律師：在港推廣即違法

「港產AV女優」藝人素海霖（又名：繪麗奈，Erena）近日涉嫌為一個非法賭博網站代言，有關網站發佈由素海霖拍攝的廣告影片。雖然素海霖回應《香港01》查詢時辯稱，該網站於馬來西亞合法登記，且宣傳對象並非香港市場。

惟本港執業大律師陸偉雄接受訪問時指出，只要推廣行為在香港發生、且港人能輕易接觸，有關說法在法律上就「站不住腳」。根據香港法例，明知而推廣非法賭博，最高可面臨罰款500萬元及監禁7年。

深水灣泳灘大蛇出沒 潛水避蛇王

網上流傳影片，深水灣泳灘出現一條約兩米長的大蛇，只見大蛇由沙灘蠕動落水，引來在場泳客嘩聲四起。

宏福苑聽證會｜五奪命因素 揭棚網可致二次引燃

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（24日）舉行第五輪二場聽證會，跨部門調查專組組長、消防處助理處長（新界南）于文陽作供時指，多人喪命涉及五大因素，包括火警蔓延快、逃生口被竹枝阻礙、逃生梯被改裝、警鐘被關及發泡膠封窗。

于文陽提到火災導致大量竹支、棚網及帆布等雜物跌落，堵塞逃生出口，居民難以離開，同時消防難以入內救援：「居民就算落到地下，都無辦法離開呢幢大廈。」

美國Starbucks遭持槍匪闖入 兩員工擒賊卻被解僱

美國一間星巴克（Starbucks）店舖於2023年曾發生持槍歹徒闖入事件，當時兩名持槍歹徒闖入店內，所幸有兩名員工挺身而出，英勇地將對方制伏，才沒有釀成悲劇。但數周之後，兩名員工卻遭到解僱，讓他們感到崩潰和憤怒，對此，公司官方解釋稱是因為他們「沒有遵守公司政策」。近日，一段新公佈的片段記錄了兩名員工與兩名持槍劫匪搏鬥的驚險場面，讓事件再次引起了外界關注。

阿根廷立全球最大美斯雕像 刷新世界紀錄

阿根廷「足球之神」美斯（Lionel Messi，又譯梅西）再添傳奇篇章，阿根廷近日正式公開全球最大的美斯雕像，高達26米、重達70噸，不僅刷新世界紀錄，也象徵這位8屆金球獎得主在足壇難以撼動的歷史地位。