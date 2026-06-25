宏福苑聽證會．重點｜專家：煙囪效應火災 宏福苑嚴重性史無前例
撰文：陳萃屏 任葆穎
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大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（25日）舉行第五輪三場聽證會的第三場，委員會早前指，會在第五輪聽證會，聽取分別由政府及委員會委聘的專家關於起火和火勢迅速蔓延等事宜的口述證供。
今日聽證會預計有兩名獨立委員會委任的消防工程專家作供，包括香港理工大學建築環境及能源工程學系建築科學和消防安全工程講座教授Asif Sohail USMANI，以及香港理工大學建築環境及能源工程學系副教授及副系主任江黎明。宏福苑聽證會最新重點，持續更新。
宏福苑聽證會6月25日重點：
．理工大學建築環境及能源工程學系建築科學和消防安全工程講座教授Asif Sohail USMANI作供。
．理工大學建築環境及能源工程學系副教授及副系主任江黎明作供。
【10:00】Asif Sohail USMANI表示，工作範圍火勢外圍訊速，分析外牆建築物料，引燃及燃燒行為，檢視現行消防 標準是否足夠，就物料測試火的蔓延的特徵。
他提到，「煙囪效應」可以令火發展得快和變得高溫，沒有棚架的大廈，單位有「閃燃」，能打破窗，火焰在窗跳出，繼而令樓上的窗打破。這是宏福苑曾發生的事。他形容，宏福苑不是這類火災的第一次，但其嚴重性是史無前例。
他指，過去有1996年的本港嘉利大廈、英國Kings Cross Fire 1987、英國倫敦2017年的格倫菲爾大廈（Grenfell Tower）住宅樓大火。
他稱，宏昌閣規例遵守屋宇署1987年守則。唯獨是只有一道防火門，但這不是最重要，因為火是由外面攻入裹面。另外，宏昌閣居民逃生寺間「基本上是零」，因為逃生路線在居民疏散已堵塞。
大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點
▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼
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