宏福苑聽證會．重點｜專家：煙囪效應火災　宏福苑嚴重性史無前例

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（25日）舉行第五輪三場聽證會的第三場，委員會早前指，會在第五輪聽證會，聽取分別由政府及委員會委聘的專家關於起火和火勢迅速蔓延等事宜的口述證供。



今日聽證會預計有兩名獨立委員會委任的消防工程專家作供，包括香港理工大學建築環境及能源工程學系建築科學和消防安全工程講座教授Asif Sohail USMANI，以及香港理工大學建築環境及能源工程學系副教授及副系主任江黎明。宏福苑聽證會最新重點，持續更新。



大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會第五輪第三場6月25日召開，圖為4月8日，宏福苑大火獨立委員會舉行第九場聽證會，委員會主席、法官陸啟康等會後離開會場。（資料圖片/黃寶瑩攝）

宏福苑聽證會6月25日重點：

《香港01》宏福苑五級火專頁

．理工大學建築環境及能源工程學系建築科學和消防安全工程講座教授Asif Sohail USMANI作供。

．理工大學建築環境及能源工程學系副教授及副系主任江黎明作供。



【10:00】Asif Sohail USMANI表示，工作範圍火勢外圍訊速，分析外牆建築物料，引燃及燃燒行為，檢視現行消防 標準是否足夠，就物料測試火的蔓延的特徵。

他提到，「煙囪效應」可以令火發展得快和變得高溫，沒有棚架的大廈，單位有「閃燃」，能打破窗，火焰在窗跳出，繼而令樓上的窗打破。這是宏福苑曾發生的事。他形容，宏福苑不是這類火災的第一次，但其嚴重性是史無前例。

他指，過去有1996年的本港嘉利大廈、英國Kings Cross Fire 1987、英國倫敦2017年的格倫菲爾大廈（Grenfell Tower）住宅樓大火。

他稱，宏昌閣規例遵守屋宇署1987年守則。唯獨是只有一道防火門，但這不是最重要，因為火是由外面攻入裹面。另外，宏昌閣居民逃生寺間「基本上是零」，因為逃生路線在居民疏散已堵塞。

第五輪聽證會，聽取分別由政府及委員會委聘的專家關於起火和火勢迅速蔓延等事宜的口述證供。圖為5月27日，大埔宏福苑大火受災居民再上樓執拾的屋苑外貌。（資料圖片/鄭子峰攝）

宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（資料圖片/梁鵬威攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

2024年7月23日，大埔宏福苑業主質疑大維修涉圍標，擬召特別大會，被當時法團警告要付訟費。當時屋苑部份地方已搭建棚架。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

宏福苑聽證會4.15第十二場重點

宏福苑聽證會4.16第十三場重點

宏福苑聽證會4.17第十四場重點

宏福苑聽證會4.20第十五場重點

宏福苑聽證會4.21第十六場重點

宏福苑聽證會4.22第十七場重點

宏福苑聽證會4.23第十八場重點

宏福苑聽證會4.24第十九場重點

宏福苑聽證會4.27第廿十場重點

宏福苑聽證會5.6第二十一場重點

宏福苑聽證會5.7第二十二場重點

宏福苑聽證會5.8第二十三場重點

宏福苑聽證會6.22第二十四場重點

宏福苑聽證會6.24第二十五場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

