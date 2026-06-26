今日新聞8分鐘｜瀝青鋪路機輾斃男管工｜海霖涉代言非法賭博網

九龍灣的士剷石壆飛彈墮地四輪朝天 司機僅輕傷

九龍灣發生涉及的士意外。周四（25日）晚上10時許，據報一輛空載的士，沿偉業街往觀塘方向行駛。惟當途至近德福花園對開時，的士疑失控撞向一個分隔偉業街與德福花園支路的石壆。的士有如剷上跳台，全車彈起，飛彈約十多米後墮地，全車翻覆四輪朝天，期間掃毀幾個路牌。

鰂魚涌濱海街地盤戰時炸彈驚魂 證為走1.5米長巨石

鰂魚涌一地盤出現戰時炸彈驚魂。今日（25日）下午4時52分，警方接獲報案，指濱海街與英皇道交界一地盤內，發現一個約1.5米長、直徑約50厘米的懷疑戰時炸彈。警方爆炸品處理課（EOD）及大批消防員到場處理。現場圖片可見，多名工人疏散至路邊。經即場評估後，相信並非爆炸物品，而是巨石，將其移走處理。

港產AV女優素海霖涉代言推廣非法賭博網 重案組深水埗拉人

「港產AV女優」藝人素海霖（原名：蘇凱琳；又名：繪麗奈，Erena）近日涉嫌為一個非法賭博網站代言，有關網站發佈由素海霖拍攝的廣告影片。雖然素海霖早前回應《香港01》查詢時辯稱，該網站於馬來西亞合法登記，且宣傳對象並非香港市場。

今日（25日）警方表示，近日發現有非法賭博網站聘請代言人進行宣傳及推銷網上賭博，招攬賭客於非法賭博網站進行投注。經深入調查後，西九龍總區重案組人員今日在深水埗拘捕一名29歲姓蘇本地女子，涉嫌「推廣或便利收受賭注」，被捕女子已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。翻查非法賭博網站，發現由素海霖代言的廣告已經下架。

長洲電動單車狂飆 男警攔截失平衡倒地送院

昨晚（24日）《香港01》接獲一條讀者提供閉路電視影片，顯示長洲一街道上有電動單車高速狂飆，一名軍裝男警從後追截，並嘗試用手截停電動單車，但騎手不理會猛衝。男警頓時失去平衡，倒地受傷，騎手則揚長而去，及後有途人上前慰問男警。

警方今日（25日）表示，經調查後，已拘捕一名41歲本地男子，他涉嫌「阻礙警務人員執行職務」等五宗罪被捕，已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到；受傷男警則清醒被送往長洲醫院治理。

九龍灣運動場跑步徑 瀝青鋪路機褪後輾斃男管工

今日（26日）早上8時58分，警方接報指，九龍灣運動場跑步徑位置，一名男工被一部道路工程車輾過，一度被困車底，頭部重創。消防員到場將他救出，惜證實當場不治。警方將案件列作「工業意外」調查意外，正向涉事工程車操作員問話。

法庭就Danny情況頒下3年保護令 期間由社署看管

【Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母】「Save Lily」事件的父母在港分娩誕下幼子Danny後，因一度拒交DNA樣本和疏忽照顧兒童而被捕，Danny其後交社署照顧，惟近日突然發燒並需緊急送院，社署就Danny保護令的案件，今（26日）於西九龍法院少年法庭閉門聆訊。Danny父親散庭後透露，法庭頒布了為期3年的保護令，期間Danny交由社署看管。

宏志閣以外7廈78.4%業主確認售業權意向 政府：收購工作進度良好

大埔宏福苑長遠居住安排方案居民出售業權意向今日（26日）有新數字，除了宏志閣業主有77.8%簽署並交回「接受收購建議信件」確認向政府出售業權的意向，方案會正式開放予宏志閣外。政府指，宏福苑其餘7座、即A至G座截至今日已有共1361戶簽署並交回「接受收購建議信件」，佔該七座單位總數約78.4%，政府指，收購工作進度良好。

委內瑞拉百年最強震前後驚人對比 重災區拉瓜伊拉民居變廢墟

委內瑞拉北部6月24日在不足一分鐘內先後發生兩次強烈地震，分別為7.2級及7.5級地震。其中，受災最嚴重的地區是位於首都加拉加斯附近的拉瓜伊拉（La Guaira）。衛星影像顯示，各社區的建築物倒塌且結構嚴重受損，受災範圍涵蓋飯店、大型倉庫及數十棟住宅。