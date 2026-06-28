最新天氣｜天文台：西南面雷雨區靠近　未來一兩小時部分地區大雨

【天文台／HKO／暴雨警告】一道低壓槽為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，天文台表示，該低壓槽會在周日（28日）繼續於華南沿岸至南海北部徘徊，預測本港大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大。



天文台在早上8時25分發特別天氣提示指，位於本港西南面的雷雨區正逐漸靠近，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。天文台提醒市民留意天文台的最新天氣消息，進行戶外活動亦要注意天氣變化。



▼6月28日 天氣消息▼

【08:35】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午10時。

【08:25】天文台發出特別天氣提示指，位於本港西南面的雷雨區正逐漸靠近，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。天文台提醒市民留意天文台的最新天氣消息，進行戶外活動亦要注意天氣變化。

天文台6月28日00:18的雷達圖顯示，在香港附近未有大型雷雨區。（天文台圖片）

▼6月27日 天氣消息▼

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天文台6月27日下午4時半更新九天天氣預報，料28日仍有驟雨及雷暴，7月初日間酷熱。(天文台圖片)

天文台6月27日09:06的雷達圖顯示，在香港南面水域的一道強雷雨帶，未有影響本港。（天文台圖片）

【09:00】天文台取消雷暴警告。

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天文台6月27日07:48的雷達圖顯示，一道強雷雨帶在香港南面水域移動。（天文台圖片）

【07:30】本港以南海域持續有雷雨區發展並逐漸向北移動，預料今早本港部分地區雨勢較大。市民外出時請留意天文台的最新天氣消息，進行戶外活動亦要時刻注意天氣變化。

【06:40】天文台：預料強陣風吹襲大嶼山、香港東部水域、香港島及九龍，提醒市民如果身處室外，要盡快到安全地方躲避。

【06:20】天文台發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲大嶼山、香港島及九龍，呼籲市民如果身處室外，要盡快到安全地方躲避。

【05:10】天文台發出特別天氣提示，指本港以南海域持續有雷雨區發展並逐漸向北移動，預料未來兩、三小時本港部分地區雨勢較大，呼籲市民外出時留意天文台的最新天氣消息，進行戶外活動亦要時刻注意天氣變化。