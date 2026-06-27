今日新聞8分鐘｜赴美航班備降東京中國女大鬧｜北角現多件豬殼

薄扶林水菜田村多間鐵皮屋起火 烈焰熊熊

薄扶林今日（26日）發生火警。晚上7時03分，警方接報多個報案，指域多利道近水菜田村，有鐵皮屋著火，傳出大量濃煙。網上片段顯示，火勢非常猛烈，火光熊熊。

消防動用兩隊煙帽隊及兩條喉灌救，至晚上約7時59分將火救熄，幸無人受傷，火警沒有可疑，消防正調查起火原因。受火警影響，薄扶林道轉入域多利道的道路一度封閉。

元朗保時捷剷行人路撞斃7旬翁 休班警被控危駕致死

元朗去年12月27日發生嚴重車禍，一輛保時捷GT4 RS跑車在元朗安樂路與大橋路交界，疑失控剷上行人路。途經老翁被撞至頭部重創，一直命危留醫屯門醫院，今年3月底情況一度好轉變為嚴重，惟5月時不治。

案中私家車男司機為一名休班警，車禍後已被捕。警方今日 （25日）表示，該名33歲男警務人員已被控一項「危險駕駛引致他人死亡」罪，案件將於明日（26日）上午在粉嶺裁判法院提堂。

北角渣華道多件豬殼跌路中 網民：俾人砌完生豬肉

北角渣華道驚現多件豬殼跌在馬路中。網上流傳一段影片，指今日（27日）早上7時許，渣華道市政大廈對開有最少5件豬殼跌在行車線上，包括3件半邊豬殼、一件豬髀及裝有豬肉的籃子，引發網民熱烈討論。

發文者提醒司機小心駕駛，網民紛紛發揮幽默，戲稱「路有凍死豬」、「碰瓷+（加）砌生豬肉」、「還（橫）屍街頭」；又笑指該批豬殼值數千元：「今次貨車佬真係空運抵港啲豬肉，去到舖頭乜都冇」、「執返去都可以食一個月」。

赴美航班備降東京 中國女乘客與空姐爭執遭帶走

6月24日，美國聯合航空（United Airlines）從上海飛往美國三藩市的UA858航班，因一名中年的中國籍女乘客與機艙服務員爭執，備降日本成田機場。日本警方登機後，將涉事女乘客帶走。美國聯合航空未有回應事件。

北京摩天樓「中國尊」遭小飛機撞擊 機身殘骸四散

6月26日晚間18點多，北京中信大廈疑似遭到小型飛機撞擊，大廈兩面玻璃破裂，而該小型飛機則機身斷裂，殘骸散落在路面，大樓底層冒出濃煙，樓內人員緊急疏散，目前未有任何官方說法，部分影片已經被下架。

路透社今日（26日）引述目擊者消息報道，北京市中信大廈一帶突然有大批警察進駐，期間，有警員上前干預及阻止途經的市民和遊客向大廈方向拍照。

孫玉菡：申保護令考慮Danny最佳利益 按情況可縮短3年

一對父母早前在家分娩誕下男嬰Danny，因一度拒絕向入境處提供DNA資料，涉嫌疏忽照顧兒童被捕。法庭昨日（26日）正式向Danny頒下為期3年的兒童保護令，期間交由社會福利署代為看管。

勞工及福利局局長孫玉菡今日（27日）在電台節目表示，當局在過去一段時間難以與涉事父母接觸，對方亦未能提供口頭承諾以外的真實憑證，難以信納二人難妥善照顧男嬰。他形容，政府申保護令是困難的抉擇，但是從男嬰最佳利益出發。他亦表示，保護令不一定「用盡」3年，視乎情況，可向法庭申請縮短期限。

廉署警方搗打假波拘19人 消息指包括盧均宜、潘文俊

廉署及警方近日採取一項聯合執法行動，成功瓦解一個由本地足球圈人士操控的犯罪集團，涉嫌經營非法外圍賭博，並透過貪污手段操縱球員，在本地足球賽事中「打假波」而從中獲利。犯罪集團收授非法外圍賭注，包括世界盃賽事，利用足球圈人士收授賭注及操縱打假波。

6月23日起，廉署及警方聯手行動，合共拘捕19人，包括犯罪集團首腦及骨幹，疑犯包括本地足球教練、現役及退役足球員。當中被警方拘捕的11名男女（24至58歲），包括5名骨幹及6名賭客，分別為足球員、家庭主婦及司機，一名24歲男子同時被廉署及警方拘捕。

英國通靈貓神預測世界盃19場全中 主人：牠零食多得嚇人

一隻年僅一歲的英國短毛貓Billy因成功預測今屆世界盃全部19場非和局賽事的勝出隊伍而爆紅網絡。